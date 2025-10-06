Espace: Jeff Bezos dévoile un projet spécial, une première

Pionnier du commerce en ligne, Jeff Bezos a bâti Amazon, faisant de l’entreprise un géant du commerce en ligne. Il passera finalement la main en 2021. Aujourd’hui, il concentre son énergie sur des projets capables de révolutionner notre rapport à la technologie et à l’espace. Blue Origin, sa nouvelle entreprise, vise d’ailleurs à rendre l’espace “accessible” au plus grand nombre.



L’espace, nouveau terrain de jeu pour l’IA ?

Bezos voit cependant plus loin que le tourisme spatial. Sa nouvelle ambition ? Profiter de l’orbite terrestre pour l’utiliser comme solution numéro une pour répondre aux différents défis énergétiques et technologiques qui se présentent à nous. Pour y parvenir, il souhaiterait placer en orbite basse, des data centers.

Cela permettra de capter l’énergie solaire et spatiale pour les alimenter. Reliés à la Terre, ces data centers aideraient ensuite à alimenter les besoins en intelligence artificielle. La raison ? Voraces, ces modèles ont besoin d’énormément d’énergie pour fonctionner, mettant ainsi à risque nos propres infrastructures.

Publicité

Selon Jeff Bezos, il s’agit là d’une véritable nécessité. En effet, d’un point de vue stratégique, ces installations pourraient à terme devenir moins coûteuses à exploiter que leurs équivalents sur Terre. Mieux encore, la puissance de calcul serait tout simplement illimitée, grâce à l’énergie solaire, plus qu’abondante.

L’espace pour libérer les ressources de la Terre

Au cours des années à venir, ce projet aussi fou qu’inattendu pourrait aider à libérer certaines ressources que nous utilisons pour l’IA afin de les allouer à d’autres projets à portée plus humains, écologiques et vertueux.

Pourtant, les obstacles sont, pour beaucoup, très nombreux :

coûts exorbitants des lancements,

complexité des réparations en apesanteur,

fiabilité à long terme de systèmes exposés aux radiations cosmiques.

Mais pour Jeff Bezos, la vitesse avec laquelle les technologies se développent offre une fenêtre de tire. Cela pourrait ainsi aider à surmonter les principaux défis cités ci-dessus.

Mais le pari reste très risqué. Certains experts, comme Sam Altman (OpenAI) ou des économistes de la Deutsche Bank, comparent l’engouement actuel pour l’IA à une bulle spéculative, susceptible d’éclater à n’importe quel moment. Cela remettrait ainsi en cause ce type de projet et d’investissement que certains affirment être tout simplement démesurés.



