Éthiopie : Aliko Dangote lance deux projets industriels majeurs

L’industriel nigérian Aliko Dangote a lancé, le 2 octobre, deux chantiers d’envergure à Gode, dans la région somalienne de l’Éthiopie. Il s’agit d’une usine d’engrais à base d’urée et d’une raffinerie de pétrole, deux infrastructures conçues pour accroître la production locale et réduire la dépendance du pays aux importations. La cérémonie s’est tenue en présence du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a salué une étape clé pour l’économie nationale. Ces investissements marquent une nouvelle phase de la coopération industrielle africaine.

Une double initiative pour transformer les ressources locales

L’usine d’engrais, portée par Ethiopian Investment Holdings et le groupe Dangote, atteindra une capacité de 3 millions de tonnes par an. Elle sera alimentée par le gaz naturel extrait des gisements de Calub, à l’est du pays. À proximité, la future raffinerie de Gode, construite avec le concours du Golden Concord Group Limited (GCL), pourra produire jusqu’à 3,5 millions de tonnes de carburants chaque année. Elle traitera du pétrole brut et du condensat provenant du champ pétrolifère de Hilala.

Lors de la pose de la première pierre, Abiy Ahmed a souligné que ces réalisations traduisent la volonté du gouvernement de valoriser les ressources nationales pour soutenir la croissance. Ces deux projets visent à sécuriser l’approvisionnement en engrais et en produits pétroliers, tout en stimulant la création d’emplois dans une région encore peu industrialisée. Une section complémentaire pourrait présenter la stratégie énergétique du pays.

Un industriel africain à la conquête du continent

Considéré comme l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote dirige un conglomérat actif dans plusieurs secteurs clés, dont le ciment, le sucre, le sel, la logistique et l’énergie. Son entreprise, le Dangote Group, est présente dans plus d’une dizaine de pays et joue un rôle central dans la montée en puissance industrielle du continent. Après avoir implanté des usines au Nigeria, au Sénégal, en Tanzanie et au Cameroun, l’entrepreneur poursuit désormais son expansion vers la Corne de l’Afrique.

En Éthiopie, la coopération entre Dangote et le gouvernement traduit la politique nationale d’ouverture économique initiée depuis 2018. Celle-ci encourage la participation du secteur privé à la transformation des matières premières locales.

Ces deux projets, qui allient capitaux africains et ressources éthiopiennes, symbolisent une approche plus intégrée du développement économique continental. Leur mise en œuvre à Gode marque une avancée notable dans la quête d’autonomie industrielle du pays.