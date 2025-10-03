Ex-député assassiné au Mali: les premières informations

Un coup de feu en bord de route peut parfois réduire en silence des années d’engagement et de proximité avec une communauté. C’est ce qui s’est produit le 2 octobre 2025, lorsque l’ancien député Abdoul Jalil Mansour Haïdara a perdu la vie, abattu dans son véhicule sur l’axe reliant Ségou à Bamako. La brutalité de cet assassinat résonne bien au-delà du lieu du drame, tant la figure qu’il incarnait dépassait les frontières de sa région natale.

Une personnalité politique et religieuse marquante

Sous la présidence d’Ibrahim Boubacar Keïta, Abdoul Jalil Haïdara s’était imposé à l’Assemblée nationale comme représentant de la région de Ségou. Connu pour son engagement religieux, il cultivait aussi une proximité rare avec les populations. Pour lui, la communication et l’accès à l’information étaient des leviers de développement. C’est dans cet esprit qu’il a fondé Ségou TV, première chaîne privée régionale, devenue une référence pour les habitants et un espace de dialogue.

Mais son influence ne se limitait pas aux arènes politiques ou médiatiques. Avec la Fondation Cheick Mansour Haïdara, il a multiplié les initiatives sociales : financement de mosquées, soutien aux hôpitaux, aide aux écoles et aux familles vulnérables. Pour beaucoup, il représentait la figure du notable généreux, rappelant ces personnalités locales capables de combiner autorité, foi et proximité avec les citoyens.

Une mort brutale et une communauté en deuil

Le récit des témoins souligne la violence de l’attaque : en tentant de dépasser un véhicule arrêté, sa voiture aurait été immédiatement la cible de tirs nourris, le laissant sans chance de survie rapporte Maliweb. Cette fin tragique choque d’autant plus que l’homme était reconnu pour son désir constant de bâtir des ponts dans une société souvent traversée par des fractures.

La disparition d’Abdoul Jalil Haïdara laisse derrière elle un vide difficile à combler. Pour les habitants de Ségou, il n’était pas seulement un ancien élu, mais une voix qui portait leurs préoccupations et un acteur qui se tenait à leurs côtés dans les moments critiques. Au Mali, son nom restera associé à un parcours où se sont mêlés la politique, la foi et une profonde générosité.