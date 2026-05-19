Le Mali réaffirme sa position en faveur du principe d'« une seule Chine »

Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a reçu en audience, le mardi 19 mai 2026 à Bamako, Son Excellence Li Xiang, ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. À l’issue de cette rencontre, Abdoulaye Diop a publiquement réaffirmé la position du Mali sur la question de Taïwan, se déclarant au nom des plus hautes autorités maliennes.

Le chef de la diplomatie malienne a rappelé l’attachement du Mali au principe d’une seule Chine, reconnaissant Taïwan comme partie intégrante du territoire chinois et le gouvernement central de Pékin comme seul représentant légitime du peuple chinois. Li Xiang a, de son côté, réitéré les engagements de la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, en faveur de la paix, de la sécurité et de l’intégrité territoriale du Mali.

Une relation bilatérale en consolidation

Cette audience intervient trois mois après la prise de fonction officielle de Li Xiang à Bamako. Le nouvel ambassadeur avait été reçu en février 2026 par le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, dans le cadre d’une visite de courtoisie marquant son entrée en fonction. Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis plusieurs décennies, fondées sur une convergence de vues sur les grandes questions de souveraineté.

Taïwan, enjeu diplomatique mondial

La position malienne s’aligne sur celle de la grande majorité des États membres de l’ONU. Le principe d’une seule Chine constitue la base d’accords diplomatiques établis avec 183 nations. La question du statut de Taïwan connaît par ailleurs des développements récents : en avril 2026, la présidente du Kuomintang, principal parti d’opposition taïwanais, Cheng Li-wun, s’est rendue en Chine à l’invitation de Xi Jinping — une première en dix ans — adoptant lors de cette visite le cadre de référence de Pékin sur la réunification.

Aucun calendrier de suivi bilatéral entre Bamako et Pékin n’a été officiellement communiqué à l’issue de l’audience du 19 mai.