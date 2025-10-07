Face à la Chine, Washington s’apprête à lancer son nouveau chasseur furtif embarqué

Depuis plusieurs années, les tensions militaires entre les États-Unis et la Chine s’intensifient à mesure que les deux puissances cherchent à affirmer leur influence dans la région indo-pacifique. En mer de Chine méridionale, la multiplication des exercices militaires et des déploiements aériens reflète une rivalité technologique où chaque avancée compte. Pékin investit massivement dans la modernisation de son armée, tandis que Washington mise sur la supériorité aérienne pour conserver son avance stratégique.

Le F/A-XX, fer de lance de la prochaine génération aéronavale

Selon des sources citées par Reuters, la Marine américaine s’apprête à tourner une page en lançant le développement d’un nouvel avion furtif embarqué, le F/A-XX, qui remplacera progressivement les F/A-18 Super Hornet après plus de trente ans de service. Le Pentagone a validé vendredi, la sélection de l’entreprise qui en assurera la conception, un contrat de plusieurs milliards de dollars pour lequel Boeing et Northrop Grumman se disputent la victoire. Ce nouvel appareil sera au cœur d’une modernisation profonde des capacités aéronavales américaines.

Conçu pour opérer depuis les porte-avions de dernière génération, le F/A-XX promet une combinaison de furtivité, d’autonomie et de connectivité inédite. Il devrait pouvoir coopérer avec des drones de combat, intégrer des systèmes d’intelligence artificielle et résister à des environnements de guerre électronique complexes. Il incarne la transition vers une aviation navale où la technologie devient un multiplicateur de puissance.

Une riposte stratégique à la montée en puissance de Pékin

La décision de Washington intervient alors que la Chine déploie le J-35, un chasseur furtif embarqué destiné à équiper ses propres porte-avions. Cette avancée remet en cause la supériorité américaine longtemps incontestée dans le Pacifique. Pour les stratèges du Pentagone, le lancement du F/A-XX est un moyen clair de préserver l’équilibre militaire et d’empêcher Pékin de combler l’écart technologique.

Mais ce projet va au-delà de la simple compétition militaire : il montre la volonté américaine de rester la référence mondiale en matière d’innovation et de défense. En renforçant sa flotte avec un appareil capable d’opérer dans des zones fortement défendues, Washington envoie un message fort à ses adversaires. Le F/A-XX n’est pas seulement un avion ; il symbolise la détermination des États-Unis à garder la maîtrise du ciel et des mers à une époque où la puissance se mesure aussi à la précision du silence radar.