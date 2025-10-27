Face aux initiatives de Trump, Biden parle de "jours sombres"

Lors d’un discours à Boston dimanche, Joe Biden a alerté sur la période difficile que traverse actuellement la démocratie américaine. En recevant le Lifetime Achievement Award de l’Edward M. Kennedy Institute, le président a qualifié la situation de “jours sombres” et a appelé les citoyens à rester attentifs et engagés, malgré les pressions et les divisions qui secouent le pays.

La démocratie sous tension

D’après ce que rapporte AP News, Biden a insisté sur le rôle central des institutions pour garantir l’équilibre des pouvoirs et protéger les libertés fondamentales. Selon lui, un exécutif responsable, un Congrès capable de fonctionner efficacement et un système judiciaire indépendant sont essentiels pour prévenir toute dérive autoritaire. Il a souligné que la liberté d’expression, même lorsqu’elle expose certains à des risques personnels ou professionnels, reste un socle de la démocratie.

L’ancien président a également encouragé la population à ne pas céder au découragement face aux crises et aux tensions. La vigilance citoyenne et la participation active sont, selon lui, les meilleurs moyens de préserver les principes fondateurs du pays et de résister aux tentatives de concentration du pouvoir.

Tensions avec Trump et engagement citoyen

En 2025, la relation entre Joe Biden et Donald Trump s’est intensifiée, marquée par des tensions politiques et juridiques. Trump a annulé plusieurs décrets exécutifs signés par Biden durant son mandat renforçant ainsi les différends entre les deux anciens présidents. Il a également lancé une enquête sur certaines actions de Biden, mettant en doute la légitimité de décrets signés à l’aide d’un autopen, ce qui a été perçu comme une tentative de discréditer son prédécesseur. Face à ces initiatives, Biden a critiqué la politique de Trump, défendant ses propres mesures tout en appelant à la préservation des institutions démocratiques.

Malgré ces tensions, Biden a insisté sur la capacité du pays à se redresser. Il a rappelé que les États-Unis ont traversé de nombreuses crises depuis leur création et qu’ils ont toujours réussi à en sortir plus solides et plus résilients. La vigilance citoyenne et l’implication dans la vie démocratique restent, selon lui, essentielles pour surmonter les périodes difficiles.

Le président a conclu en exhortant les Américains à rester mobilisés et à défendre les valeurs fondamentales. Face aux initiatives et pressions de Trump, il a souligné que la démocratie peut être préservée si les citoyens continuent à protéger activement leurs institutions et à participer à la vie publique.