FIFA : Trump menace de déplacer des matchs de la Coupe du Monde

La prochaine Coupe du Monde de la FIFA, prévue en 2026, se déroulera pour la première fois dans trois pays, avec des matchs organisés aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’événement promet d’avoir un impact majeur. Mais cette compétition n’est pas seulement une question de chiffres : elle suscite aussi des tensions politiques inattendues.

Des déclarations qui secouent l’organisation

Lors d’une rencontre à Washington mardi avec le président argentin Javier Milei, Donald Trump a ouvertement évoqué la possibilité de déplacer certains matchs prévus aux États-Unis si des problèmes de sécurité survenaient ou si, selon lui, une ville « ne faisait pas du bon travail ». Le président américain a même élargi sa réflexion aux Jeux olympiques, affirmant qu’il pourrait demander à la FIFA ou au comité olympique de changer de site en toute facilité.

Ces propos reflètent sa manière de traiter certaines villes dirigées par des élus démocrates, qu’il a déjà menacées de se voir retirer des événements sportifs importants. Dans le cas du Mondial 2026, Trump a indiqué qu’il contacterait directement Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui agirait selon ses recommandations.

Une Coupe du Monde sous pression

L’édition 2026 s’annonce déjà complexe : le tournoi passera à 48 équipes, générant plus de 100 matchs et de nombreux déplacements à travers le continent nord-américain. Cette ampleur implique des défis logistiques considérables pour les villes hôtes, notamment en termes de sécurité, de transport et de gestion des foules.

Au-delà de l’aspect sportif, le Mondial représente une vitrine économique et culturelle : il stimule le tourisme, favorise l’investissement dans les infrastructures publiques et peut renforcer la visibilité internationale des villes participantes. Cependant, les menaces de Trump soulignent qu’un événement de cette magnitude n’est jamais totalement isolé des enjeux politiques, et que les décisions d’une seule personne peuvent potentiellement bouleverser l’organisation prévue.

À quelques mois du coup d’envoi, les organisateurs devront naviguer entre la promesse d’une fête sportive mondiale et les imprévus politiques qui pourraient modifier le calendrier et les lieux des rencontres, rappelant que le football, même à son sommet, reste sensible aux réalités du pouvoir.