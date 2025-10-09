Finale du Trophée des Académies : CANAL+ offre une vitrine aux jeunes talents africains

CANAL+ et la Ligue 1 McDonald’s placent le Bénin sous les projecteurs avec la phase finale du Trophée des Académies. Du 8 au 12 octobre 2025, le Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou à Cotonou accueille cette première téléréalité du football africain, qui combine compétition, formation et découverte de jeunes talents, offrant aux footballeurs africains une vitrine unique et un tremplin vers le haut niveau.

Cette deuxième édition réunit six académies de football, dont quatre africaines : Dauphine Academy (Cameroun), USS Kraké (Bénin), ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) et Génération Foot (Sénégal), toutes sélectionnées parmi plus de 20 centres de formation à travers le continent. Elles sont rejointes par deux clubs européens de renom, l’Olympique de Marseille et le Toulouse FC, qui apportent un savoir-faire technique et une expertise internationale. Chaque académie est accompagnée d’un parrain prestigieux, des légendes du football africain et européen : Mamadou Niang (OM), J.K Pierre-Fanfan (Toulouse FC), Cédric Kanté (ASEC Mimosas), Kaba Diawara (Génération Foot), Fousseni Diawara (Dauphine) et Rod Fanni (USS Kraké). Ces figures emblématiques assurent un encadrement de qualité, transmettent leur expérience et partagent leur vision du jeu avec les jeunes participants.

Au total, plus de 300 jeunes footballeurs africains ont participé au processus de sélection au cours de cette saison 2, diffusée sur CANAL+ Sport dans 25 pays d’Afrique. L’an dernier, le Béninois Yamirou Ouorou s’était distingué par ses performances exceptionnelles et avait décroché le titre de meilleur joueur de la première édition. Son académie, l’USS Kraké, avait terminé vice-championne, et depuis, il a officiellement rejoint l’AC Horsens au Danemark, un exemple concret de l’impact de ce format sur la carrière des jeunes talents africains.

Pour CANAL+ Bénin, accueillir cette grande production constitue une nouvelle étape dans la valorisation du pays sur la carte audiovisuelle du continent. « Nous sommes ravis de recevoir la production de cette grande téléréalité de football chez nous au Bénin. Après Même pas fatigués, c’est une nouvelle fierté de voir notre pays mis en lumière dans un format qui valorise le talent et l’énergie de la jeunesse africaine », a déclaré Yacine Alao, Directrice Générale de CANAL+ Bénin.

Le Trophée des Académies se distingue non seulement par la compétition, mais également par son approche pédagogique et formatrice. Chaque journée à Cotonou est rythmée par deux matchs de 80 minutes opposant les académies, entrecoupés d’épreuves techniques qui permettent d’évaluer les qualités individuelles et collectives des jeunes joueurs. Les rencontres sont commentées par Lilian Gatounes, Charles Mbuya et les parrains. Les temps forts sont diffusés dans deux rendez-vous quotidiens : La Quotidienne à 17h30 GMT et La Grande Émission à 19h30 GMT, animée par Charles Mbuya avec Claude Le Roy en jury principal et les six parrains en consultants.

Pour Claude Le Roy, technicien français et figure emblématique du football africain, ce format va au-delà du simple divertissement. « Tout ce qui permet l’évolution du football africain est à considérer comme positif. Ce Trophée des Académies est une graine qu’on plante, et qui, espérons-le, donnera de grandes victoires demain », a-t-il déclaré.

La production mobilise plus de 100 personnes venues de plusieurs pays africains, entre techniciens, journalistes, formateurs et encadrants, soulignant l’envergure du projet et sa dimension panafricaine. Selon Charles Mbuya, animateur principal de l’émission, le Trophée des Académies est bien plus qu’un tournoi. « C’est une plateforme qui permet aux jeunes de se former, d’apprendre de grands joueurs et de montrer leur talent à l’échelle internationale. C’est une opportunité unique pour la jeunesse africaine ». La Ligue 1 McDonald’s Trophée des Académies constitue un programme innovant, où l’audiovisuel, la formation et la découverte de talents se rencontrent pour révéler les futurs champions du football africain.