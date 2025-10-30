Floyd Roger Myers Jr : décès de l’acteur du Prince de Bel-Air

Floyd Roger Myers Jr., ancien enfant-acteur, est décédé à 42 ans à son domicile dans le Maryland. Selon sa mère, Renee Trice qui s’est confié à TMZ, il a succombé à un arrêt cardiaque après avoir échangé avec elle quelques heures plus tôt. Elle a également indiqué qu’il avait traversé trois crises cardiaques au cours des trois dernières années. Cette disparition rappelle la fragilité de la santé cardiovasculaire, même chez des personnes relativement jeunes. Les proches de l’acteur ont fait part de leur tristesse face à cette perte soudaine.

Un souvenir pour les fans du Prince de Bel-Air

Durant sa carrière d’enfant-acteur, Floyd Roger Myers Jr. avait prêté ses traits au jeune Will Smith dans un épisode de la saison 3 du Prince de Bel-Air, diffusé en 1992. Il avait aussi incarné le jeune Marlon Jackson la même année dans le téléfilm The Jacksons: An American Dream. En 2000, il était apparu dans la série Young Americans. Au fil du temps, il s’était éloigné de l’écran pour s’impliquer dans des initiatives communautaires orientées vers l’entraide.

La série The Fresh Prince of Bel-Air a marqué les années 1990 en suivant un adolescent interprété par Will Smith, envoyé vivre chez sa famille aisée à Bel-Air, un quartier de Los Angeles. Ce rôle avait lancé la carrière de l’artiste et offert à plusieurs jeunes talents, dont Myers, une visibilité durable. Ce passage télévisuel constitue aujourd’hui l’un des repères marquants de la carrière de l’acteur disparu.

Un parcours discret après l’enfance

Après ses apparitions à l’écran, Myers avait choisi un quotidien plus éloigné de l’industrie audiovisuelle. D’après les éléments communiqués par sa famille, il était actif au sein d’un groupe de soutien destiné aux hommes, illustrant un engagement tourné vers l’accompagnement social. Père de quatre enfants — Taelyn, Kinsley, Tyler et Knox — il menait une vie plus discrète depuis plusieurs années.