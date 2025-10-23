France : des policiers en garde à vue après la mort d'un suspect

Quatre agents de la brigade anticriminalité (BAC) du commissariat de Melun-Moissy ont été placés en garde à vue, ce jeudi matin, à Paris. Les individus sont effectivement soupçonnés d’avoir interpellé de manière bien trop agressive un homme qui, lui-même, était soupçonné d’avoir volé des câbles de cuivre.

Dans les faits, la brigade anticriminalité (BAC) est intervenue à Savigny-le-Temple après le signalement d’un vol survenu à Orange. Sur place, les forces de l’ordre se font discrètes et repère un fourgon suspect qu’elles décident alors de suivre. Une course-poursuite s’engage. Le conducteur du véhicule suspect sort alors de son fourgon, en marche.

Un décès qui intervient après une course-poursuite

C’est à ce moment-là que le drame intervient. L’individu heurte un panneau de signalisation et chute violemment. Les agents de la BAC font ce qu’ils peuvent pour l’empêcher de prendre la fuite, mais celui-ci se débat. Dans la pagaille, il fait un malaise. Les forces de police alertent alors les secours.

Les sapeurs-pompiers et le Samu interviennent rapidement, mais les tentatives de réanimation échouent. Le décès est constaté directement sur place. Dans son fourgon, seront retrouvés les câbles en cuivre dérobés et pour lesquels les forces de police ont été invitées à intervenir.

L’IGPN a été saisie

Si l’enquête sur ce vol se poursuit, une autre a été ouverte par l’IGPN afin d’examiner les circonstances précises de l’intervention policière. Les auditions des agents se poursuivent pour reconstituer le déroulement des événements. Cela devrait permettre aux forces de la “police des polices” de mieux comprendre ce qu’il s’est passé et saisir la justice si besoin.