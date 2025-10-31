France : Nicolas Sarkozy bientôt libéré ? Réponse le 10 novembre

L’avenir immédiat de Nicolas Sarkozy pourrait changer rapidement. L’ancien président, actuellement détenu à la prison de la Santé après sa condamnation liée au financement libyen de sa campagne de 2007, verra ses avocats présenter une demande de remise en liberté devant la cour d’appel de Paris le 10 novembre. Cette audience déterminera s’il pourra quitter la prison avant le lancement de son procès, programmé avant le 25 mars.

Une décision sous haute surveillance

Les avocats de Nicolas Sarkozy devraient s’appuyer sur l’article 144 du Code de procédure pénale pour plaider sa sortie, rapporte Le Figaro. Leur argument principal repose sur le fait que l’ex-président ne remplit pas les conditions permettant de maintenir une personne en détention avant son jugement. Ils mettent également en avant la distinction entre la détention provisoire et une condamnation de première instance, qui n’entraîne pas automatiquement le maintien en prison.

Si la cour accepte sa demande, plusieurs mesures pourraient encadrer sa liberté. L’assignation à domicile avec un bracelet électronique, un suivi judiciaire strict ou le dépôt d’une caution figurent parmi les options possibles pour garantir que Nicolas Sarkozy respecte les obligations imposées par la justice tout en restant hors de prison.

Affaire Sarkozy et procédure en cours

Nicolas Sarkozy a été condamné le 25 septembre 2025 à cinq ans de prison ferme, dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il est entré à la prison de la Santé le 21 octobre 2025 pour purger sa peine. Dès son incarcération, ses avocats ont saisi la justice afin de demander sa remise en liberté. Cette démarche leur permet de contester son maintien derrière les barreaux avant le procès et de présenter des arguments démontrant que leur client ne constitue pas un risque nécessitant une détention provisoire.

L’audience du 10 novembre constitue donc une étape clé. Elle déterminera si l’ex-président pourra bénéficier d’une sortie temporaire, encadrée par des mesures de contrôle. Les juges devront analyser attentivement les garanties présentées et se prononcer sur la légalité de la détention actuelle.