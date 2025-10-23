France - Russie : un choc à venir selon un général français

Nommé chef d’état-major des armées françaises le 1er septembre, le général Fabien Mandon est récemment revenu sur la menace que représente, selon lui, la Russie pour l’Europe et plus globalement, pour la France. Il a d’ailleurs invité ses forces armées à se tenir prêtes.

Intervenant devant la commission de la Défense de l’Assemblée nationale, il a notamment mis en garde, invoquant la volonté déstabilisatrice de la Russie. Selon lui, ces actions couplées à la guerre en Ukraine et aux tensions avec l’OTAN pourraient signifier le début d’un conflit armé avec les membres de l’Organisation du Traité Atlantique-Nord, d’ici à 2029.

Moscou testerait l’Union européenne et sa capacité à réagir

Dans les faits, le général Mandon estime que Moscou teste les limites de l’Europe, ni plus ni moins. La question du réarmement est donc nécessaire à ses yeux, alors que le Kremlin semble de plus en plus avoir recours à la force. Une position alimentée, selon lui, par l’idée que l’Europe est un continent plutôt faible, incapable de se mettre d’accord et de tirer dans le même sens.

Cependant, l’Europe doit s’appuyer sur une réalité finalement bien différente pour faire face à Moscou. Le continent est largement supérieur à la Russie du point de vue économique, mais aussi démographique et industriel. De solides bases sur lesquelles se reposer, afin de peu à peu structurer sa réponse face au Kremlin et son chef, Vladimir Poutine.

Forte augmentation du budget militaire en France

Malgré tout, il faut que ces avantages servent. Pour cela, le général Mandon appelle à augmenter les budgets associés à la Défense. Une hausse visible de l’effort budgétaire pourrait, à ses yeux, dissuader toute agression en démontrant une réelle résolution. En France, cela semble quasiment acté, le projet de loi de finances pour 2026 prévoyant un budget total de 57,1 milliards d’euros pour les armées, en progression de 13% par rapport à 2025.