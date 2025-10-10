France : un record de 7,7 millions d’immigrés en 2024, selon l’Insee

La France est historiquement l’un des principaux pays d’accueil en Europe. Depuis le XIXᵉ siècle, elle attire des populations venues de différentes régions du monde, d’abord d’Europe du Sud puis d’Afrique et d’Asie, en quête de travail, de sécurité ou d’éducation. Les immigrés ont contribué à façonner le tissu économique et social du pays, notamment dans l’industrie, la santé, l’éducation et les services urbains. Cette tradition d’ouverture a placé la France au cœur des flux migratoires européens. Aujourd’hui, cette attractivité se traduit par un accroissement notable des arrivées sur le territoire, dont les chiffres récents de l’Insee confirment l’ampleur et la diversité, préparant ainsi le terrain pour analyser la situation actuelle de l’immigration.

Une poussée migratoire centrée sur l’Afrique

D’après l’étude de l’Insee publiée mardi, le nombre d’immigrés sur le territoire français a atteint un niveau historique de 7,7 millions en 2024, représentant 11,3 % de la population. Parmi eux, 2,6 millions ont déjà obtenu la nationalité française, tandis que les étrangers non naturalisés constituent 8,8 % de la population, légèrement sous la moyenne européenne de 9,6 %.

Le directeur de l’Observatoire de l’immigration et de la démographie (OID), cité par Le Figaro, souligne que cette augmentation est principalement alimentée par les arrivées en provenance d’Afrique, qui expliqueraient près des deux tiers de la hausse. Les flux en provenance d’Afrique subsaharienne ont connu une progression impressionnante depuis 2006, dépassant les 150 %. Aujourd’hui, presque la moitié des étrangers en France sont originaires d’Afrique, un tiers viennent d’Europe et 13 % d’Asie. Cette évolution confirme que la France reste une terre d’asile et d’opportunités pour des populations de plus en plus diverses.

Impacts et enjeux concrets

L’afflux récent, qui dépasse de 65 % le précédent record de 2023 avec 434 000 nouvelles arrivées, pose des défis immédiats. La pression sur le logement, les services sociaux et le marché du travail se fait sentir, tandis que les collectivités locales doivent s’adapter à une population plus hétérogène. Le directeur de l’OID avertit que le phénomène ne montre aucun signe de ralentissement, ce qui implique des stratégies d’intégration plus efficaces pour maintenir la cohésion sociale.

La France continue ainsi d’afficher une capacité unique à attirer des populations étrangères, mais cette dynamique impose de réfléchir aux moyens de concilier ouverture et gestion pragmatique des infrastructures et services publics. Les chiffres de l’Insee et les analyses du directeur de l’OID offrent une photographie inédite de cette évolution démographique, à la fois exceptionnelle et structurante pour le pays.