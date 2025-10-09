Frappes russes : Zelensky dénonce une volonté de semer le chaos en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que la Russie cherche à déstabiliser le pays en visant les infrastructures critiques liées à l’énergie et aux transports. Lors d’une réunion avec plusieurs médias internationaux, il a dénoncé une pression croissante sur le secteur gazier, susceptible d’obliger Kiev à accroître ses importations. Selon lui, l’objectif des frappes n’est pas seulement matériel mais aussi « psychologique », visant à créer un climat d’insécurité. Ces attaques affectent la distribution énergétique et perturbent le fonctionnement des transports ferroviaires. Les conséquences se font sentir sur la vie quotidienne des citoyens et sur la logistique nationale.

Multiplication des frappes et vulnérabilité énergétique

Ces derniers jours, la Russie a intensifié ses bombardements sur des points névralgiques de l’Ukraine, notamment des centrales électriques, des pipelines et des gares de fret. Ces interventions ont provoqué des interruptions locales d’électricité et perturbé l’acheminement du gaz vers plusieurs villes. Les infrastructures visées, représentant une part majeure de la capacité nationale, accentuent la fragilité énergétique du pays à l’approche de l’hiver. La multiplication des attaques sur le réseau gazier oblige Kiev à rechercher des sources supplémentaires pour assurer l’alimentation en énergie. Ces opérations traduisent une campagne coordonnée observée depuis plusieurs semaines, ayant des répercussions économiques et logistiques significatives.

Réactions ukrainiennes et enjeux stratégiques

Pour limiter les impacts, Kiev a renforcé la protection de ses installations et intensifié le contrôle de ses réseaux d’énergie. Le gouvernement travaille également afin d’assurer la continuité des approvisionnements et de renforcer la résilience du système. Les perturbations provoquées ont des effets directs sur les ménages et l’activité industrielle, tout en accroissant la dépendance aux importations. Les autorités ukrainiennes ont insisté sur la dimension psychologique des attaques, destinées à fragiliser la population et à perturber le fonctionnement normal du pays. Les atteintes aux infrastructures ferroviaires compliquent la distribution d’énergie et la circulation des biens essentiels, ce qui accentue les tensions sur le plan logistique et économique.

Les frappes se poursuivent, tandis que l’Ukraine s’efforce de maintenir son approvisionnement énergétique et d’atténuer les conséquences sur sa population.