Grâce à un implant, des patients atteints de DMLA retrouvent la vue

Dans le monde, de nombreuses personnes souffrent de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), principalement les seniors. Une maladie progressive, qui affecte la vision et qui mène jusqu’à la cécité totale. La raison ? La DMLA touche la macula, qui est la zone de rétine la plus importante pour la vision dite “fine” (lecture, par exemple).

Malheureusement, la DMLA reste sans traitement. L’attraper implique forcément des complications. Mais la science avance et plutôt rapidement. Un tout nouveau dispositif a été développé. Baptisé Prima, il permet de restaurer, au moins partiellement, la vision des patients qui sont atteints de la forme atrophique de cette maladie.

Une avancée scientifique qui changera des vies

Ce système Prima repose sur un concept ingénieux. Il implique l’utilisation d’une puce de moins de 2 mm et quelques 378 électrodes, disposé sous la rétine. Pour être pleinement fonctionnel, il s’utilise aussi avec des lunettes dopées à la réalité augmentée. Il s’agit de lunettes qui captent les images regardées. Ces images sont ensuite traitées par un algorithme, qui optimise la taille et le contraste pour rendre l’image, plus visible.

Les résultats des premières études associées à l’usage de Prima sont plus qu’encourageants. En effet, il a permis à plus de 80 % des participants de retrouver une capacité à lire des lettres, des chiffres et des mots, redonnant l’espoir à de nombreuses personnes. En effet, sur les 38 patients testés à l’international, 81% a confirmé de nettes améliorations ophtalmologiques, même un an après l’intégration de l’implant.

Effets secondaires et prise en charge

Cependant, cette bonne nouvelle est accompagnée de quelques craintes. En effet, 19 des 38 patients a confirmé souffrir de lourds effets secondaires, à commencer par une hypertension oculaire ou des complications rétiniennes. Des effets indésirables qui ont pu être pris en charge et qui, dans 95% des cas, ont quasiment tous disparu après la mise en place d’un traitement adapté et d’un strict suivi.