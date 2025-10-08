La Russie a indiqué que l’élan né de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska sur la guerre en Ukraine s’était amenuisée. Selon les autorités russes, les initiatives ont été freinées par les pressions et réactions des pays européens. Ce mercredi, Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a souligné dans des déclarations rapportées par RIA Novosti que le rapprochement entre Moscou et Washington n’a pas produit les résultats attendus. L’enjeu principal reste la recherche d’une issue diplomatique viable au conflit ukrainien. Cette situation souligne les limites rencontrées dans la relance des discussions internationales.

Freins européens et bilan du sommet Trump – Poutine

Pour Riabkov, les mesures et attitudes adoptées par certains États européens ont compromis les efforts entamés à Anchorage. L’objectif initial était de créer un cadre propice à des discussions approfondies sur la désescalade et la sécurité en Ukraine. La Russie estime que, malgré la volonté affichée des deux administrations, l’influence externe a réduit la portée des pourparlers.

En août dernier, Trump et Poutine se sont rencontrés en Alaska dans l’espoir de relancer les échanges autour du conflit ukrainien. L’objectif était d’étudier des pistes concrètes pour limiter les tensions et envisager un compromis sur certains points sensibles du dossier. Toutefois, ces discussions n’ont pas abouti à des décisions concrètes, notamment en raison de divergences sur la souveraineté des territoires et les sanctions imposées par les pays européens. Le cadre juridique et diplomatique reste complexe, et la situation économique liée à la guerre en Ukraine rend la situation encore plus délicate.

Tensions et perspectives pour les prochaines étapes

Moscou appelle à une coopération directe avec Washington, tout en dénonçant les influences extérieures qui limitent l’avancée des négociations. Selon les autorités russes, l’élan créé par le sommet de Anchorage était prometteur mais fragile, et sa durabilité dépendra de l’attitude des autres acteurs internationaux. Les développements futurs auront un impact direct sur la gestion de la guerre en Ukraine.

La Russie confirme que l’effet initial du sommet Trump – Poutine s’est essoufflé, sans annoncer de nouvelles actions immédiates.