Guerre en Ukraine : les faiblesses de l'Europe exposées à la face du monde

La guerre en Ukraine continue de mettre en lumière les déséquilibres au sein de l’aide internationale. Alors que le soutien américain évolue sous la nouvelle administration, l’Europe se retrouve en première ligne pour financer et organiser le soutien à Kiev. Cette situation révèle les limites de sa coordination et de ses ressources.

L’Europe face au poids de la responsabilité

Sous l’ère Biden. Washington avait dominé l’envoi d’armements à l’Ukraine, en fournissant des missiles, drones, systèmes de défense aérienne et munitions, pour un total de dizaines de milliards de dollars. Grâce au Presidential Drawdown Authority et au Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, les livraisons se faisaient rapidement, sans dépendre de l’approbation immédiate du Congrès. Cette prééminence américaine a garanti un flux continu d’équipements sophistiqués, structurant la résistance ukrainienne et positionnant les États-Unis comme l’arbitre du soutien militaire.

Aujourd’hui, ce rôle s’est atténué avec la nouvelle administration : les Européens doivent désormais prendre en charge la majorité des coûts et de la logistique. Selon le Kiel Institute, l’aide humanitaire et financière reste stable à 7,5 milliards d’euros sur juillet-août, dont 86 % proviennent de l’UE, mais l’aide militaire a chuté de 57 % par rapport au premier semestre 2025. Pour combler le vide, huit pays de l’Otan ont acheté des armes américaines pour les transférer à l’Ukraine, totalisant 1,9 milliard d’euros. Cependant, cet effort reste insuffisant face aux besoins croissants, montrant que l’Europe n’arrive pas totalement à compenser la diminution du rôle américain et continue de supporter la majeure partie du fardeau.

Un test de coordination et de solidarité

Cette nouvelle donne met l’Europe face à un double défi. Premièrement, maintenir un soutien constant à Kiev sans épuiser ses propres budgets, alors que les besoins militaires et humanitaires restent élevés. Deuxièmement, assurer la cohésion entre États membres, qui ne disposent pas tous des mêmes capacités financières ou de la même volonté politique.

Même si les États-Unis continuent d’offrir un soutien indirect, en matière de renseignement et d’armes clés, l’Europe doit gérer la logistique et financer la majorité des livraisons. La baisse récente de l’aide militaire européenne soulève les limites de ses ressources et la fragilité d’une solidarité qui n’est pas entièrement structurée. La capacité de l’UE à maintenir un soutien efficace dans les prochains mois sera un indicateur crucial de sa résilience et de son rôle stratégique face à la guerre en Ukraine.