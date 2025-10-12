La Chine répond à Trump : « Nous n'avons pas peur »

L’annonce du président américain Donald Trump d’imposer dès le 1er novembre des droits de douane de 100 % sur les importations chinoises a ravivé les tensions entre Washington et Pékin. Présentée comme une réponse aux nouvelles restrictions chinoises sur l’exportation de terres rares — essentielles à la fabrication d’équipements électroniques et militaires —, cette mesure marque une nouvelle escalade commerciale entre les deux puissances. Pékin n’a pas tardé à réagir, affirmant qu’elle privilégie la négociation mais refuse toute intimidation.

Pékin affiche sa fermeté

Le ministère chinois du Commerce a dénoncé les menaces tarifaires américaines, estimant qu’elles ne constituent pas une méthode constructive pour gérer les désaccords bilatéraux. Dans un message publié en ligne, un porte-parole du ministère a affirmé que la Chine « ne souhaite pas d’une guerre tarifaire, mais n’en a pas peur ». Cette déclaration vise à rappeler que le pays dispose de moyens de riposte, notamment sur des secteurs stratégiques où les États-Unis demeurent dépendants, comme les composants électroniques ou certains matériaux industriels.

Pékin a souligné que son approche restait constante : privilégier le dialogue tout en défendant ses intérêts. Le recours répété de Washington à des sanctions économiques est perçu à Pékin comme une politique de pression plutôt qu’une stratégie de coopération. Pour les autorités chinoises, cette méthode mine la confiance mutuelle et risque de perturber davantage les chaînes d’approvisionnement mondiales déjà fragilisées.

Menace de riposte et appel à la raison

La Chine a prévenu qu’elle prendrait des mesures « résolues et proportionnées » si les États-Unis maintiennent leur position. Cette réponse s’insère dans une logique de dissuasion : signifier qu’un coût économique pourrait être imposé aux États-Unis en cas de confrontation prolongée. Les observateurs estiment que Pékin pourrait cibler des produits agricoles américains ou renforcer ses restrictions sur les exportations de matériaux critiques, comme les terres rares, dont elle détient la majorité de la production mondiale.

Au-delà des échanges commerciaux, cette querelle révèle un enjeu plus large de souveraineté économique. Pour Washington, la hausse des droits de douane vise à protéger l’industrie nationale et à réduire la dépendance à la Chine. Pour Pékin, il s’agit de défendre son autonomie face à ce qu’elle perçoit comme une instrumentalisation du commerce à des fins politiques.

L’équilibre entre confrontation et coopération reste fragile. Les deux pays ont conscience que leurs économies sont étroitement liées, mais chacun veut démontrer qu’il peut résister à la pression de l’autre. À travers sa déclaration — « Nous n’avons pas peur » —, la Chine cherche autant à rassurer ses partenaires qu’à envoyer un signal clair à Washington : elle ne cédera pas à la contrainte.