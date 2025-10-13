Le Niger mise sur un projet industriel de 21,7 milliards FCFA

Depuis 2023, le Niger prend des mesures pour renforcer sa souveraineté, en reprenant le contrôle de ses ressources et en réorientant ses alliances régionales. Le pays limite également la présence de forces étrangères sur son territoire. Cette volonté d’indépendance se traduit par des projets économiques ambitieux, comme le futur complexe industriel de Maradi, destiné à stimuler la production locale et l’emploi.

Industrie et énergie : un projet soutenu par le gouvernement

Le Groupe OLGA SARL s’apprête à implanter à Maradi un vaste complexe industriel combinant plusieurs lignes de fabrication : produits alimentaires comme l’huile et le lait, articles de consommation tels que le savon et les matelas, et matériaux de construction incluant briques et tôles. Le projet inclut également l’installation d’une centrale solaire de 50 MW.

Le gouvernement a appuyé cette initiative samedi, lors du conseil des ministres en accordant à l’entreprise les avantages du Code des investissements, une mesure qui offre un cadre favorable pour la construction et l’exploitation du complexe. L’investissement total est estimé à 21,76 milliards FCFA, tandis que la société, disposant d’un capital de 10 millions FCFA, prévoit de créer plus de cent postes permanents, avec de nombreux emplois indirects durant la phase de réalisation et l’exploitation.

Des mesures incitatives pour renforcer l’économie locale

Les autorités ont fixé la durée des avantages du Code des investissements à dix ans, avec une phase de construction sur trois ans. Cette approche vise à faire de Maradi un point d’ancrage industriel capable de susciter d’autres investissements et de stimuler l’économie régionale.

Au-delà de la création d’emplois, le projet reflète la volonté de développer un secteur industriel capable de répondre aux besoins du marché intérieur et de fournir de nouvelles opportunités économiques aux habitants. Si le projet se concrétise comme prévu, Maradi pourrait devenir un véritable moteur industriel pour le Niger dans les années à venir.