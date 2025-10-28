Le rappeur Shebeshxt accusé de tentative de meurtre en Afrique du Sud

Les autorités sud-africaines ont ouvert une enquête visant l’artiste Shebeshxt, après un grave incident impliquant une arme à feu à Polokwane, dans la province du Limpopo. La police considère l’affaire comme sérieuse et suit une procédure pouvant mener rapidement à une interpellation.

Un artiste suivi par la police après un incident routier

Selon le Polokwane Review-Observer, relayé par le colonel Malesela Ledwaba, le dossier est désormais entre les mains de l’Unité des meurtres et des vols, sur instruction du lieutenant-général Thembi Hadebe. Les enquêteurs poursuivent la collecte d’éléments et parlent d’une arrestation « imminente ».

D’après le site Sunday World, l’altercation se serait produite après un différend entre automobilistes. Un homme aurait été touché au niveau du plexus solaire avant d’être transporté à l’hôpital en état critique.

La police indique que l’identité de la victime et les motivations exactes ne sont pas divulguées pour l’instant, afin de préserver la progression de l’enquête. Les autorités demandent au public de laisser le temps aux détectives de travailler.

Qui est Shebeshxt ?

Shebeshxt, de son vrai nom Lehlogonolo Katlego Chauke, est un rappeur originaire du Limpopo. Il s’est fait connaître au début des années 2020 dans les registres rap et amapiano, avec notamment le titre Ke Di Shxt Malume. Sa notoriété s’accompagne régulièrement d’affaires et de polémiques médiatisées, comme le rappellent plusieurs médias locaux.

Une affaire suivie de près

Il est évoqué par Scrolla Africa que l’incident pourrait déboucher sur une mise en cause pénale pour tentative de meurtre. La famille de la victime exprime de fortes inquiétudes alors que l’artiste a pu reprendre momentanément sa liberté après une première intervention policière. Les prochains développements dépendront des constatations des enquêteurs et de l’évolution de l’état de santé de la victime, toujours hospitalisée.