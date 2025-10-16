LGBTQ : Snoop Dogg change radicalement d’avis

Le monde du rap serait-il en train d’ajuster son rapport à la diversité ? Longtemps associé à une image où la virilité occupait une place centrale, ce milieu s’est souvent montré réservé face aux thématiques LGBTQ. Certains artistes comme Lil Nas X, Frank Ocean ou Young M.A ont cependant contribué à faire évoluer la représentation des identités au sein du hip-hop américain, un mouvement qui ne fait pas l’unanimité mais qui gagne en visibilité.

Du malaise à une nouvelle approche

Figure marquante de la scène des années 1990, Snoop Dogg s’est longtemps tenu à distance de ces questions. En 2022, il déclarait avoir été « déstabilisé » après avoir vu avec son petit-fils le film Lightyear de Pixar, mentionnant qu’il ne savait pas comment expliquer à un enfant une scène présentant un couple de femmes. Il estimait alors que ce type de représentation devenait plus fréquent dans les films destinés au jeune public.

Récemment, dans une interview publiée par TMZ, Snoop Dogg a évoqué un changement dans sa manière d’aborder le sujet. Il a indiqué avoir intégré des couples de même sexe dans sa série animée Doggyland, diffusée sur YouTube. Cette production, destinée aux enfants, met en avant différentes formes de familles. « L’amour n’a pas de limites. Les enfants doivent voir toutes les formes de familles – deux pères, deux mères, peu importe, l’amour est la clé », a-t-il affirmé.

Une évolution observée dans le hip-hop

Le rappeur a également pris part au Spirit Day, organisé par l’association GLAAD, consacré à la lutte contre le harcèlement visant les jeunes LGBTQ. Certains observateurs y voient une illustration de l’évolution des discours dans le hip-hop, tandis que d’autres soulignent la diversité des positions qui persistent au sein de ce milieu.

Cette prise de position contraste avec ses déclarations de 2022 et reflète une dynamique nouvelle au sein du rap américain. Snoop Dogg, sans revendiquer de posture militante, semble aujourd’hui privilégier une approche plus inclusive dans ses projets, un choix qui continue d’alimenter le débat autour de la place de ces questions dans la culture hip-hop.