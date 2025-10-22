Maghreb : elles avalent de l'argent et de l'or pour échapper à un contrôle des douaniers

En Algérie, les services de la Police de l’air et des frontières (PAF) ont annoncé l’arrestation de trois personnes alors que celles-ci s’apprêtaient à traverser la frontière, en direction de la Tunisie. L’arrestation a eu lieu au poste d’El Aïoun, dans la wilaya d’El Tarf.

Les trois personnes concernées sont trois femmes. Celles-ci sont âgées de 45 à 55 ans. Originaires du centre de l’Algérie, elles s’appétaient, selon les forces de l’ordre, à quitter le pays, mais l’attitude de l’une d’entre elles a attiré l’œil avisé des agents présents sur place. L’une de ces trois femmes s’est effectivement montée nerveuse, avec des signes d’agitation.

L’œil avisé des agents permet une découverte saisissante

Suspicieux, ils ont alors opéré une fouille immédiate de la suspecte et de ses bagages. Cette fouille a donné lieu au transfert immédiat de la concernée, vers un centre hospitalier dans le but de réaliser des examens médicaux complémentaires. Les radiographies ont révélé la présence de corps étrangers dans les intestins des trois suspectes.

Mais quels étaient-ils ? De la drogue en sachet ? Non. Il s’agissait de liasses de billets et autres objets en or. L’idée était de faire en sorte que cet argent échappe aux contrôles douaniers. Il faut dire que les montants de la saisie sont impressionnants. Au total, ce sont 127.900 euros, 3.140 livres turques et sept pièces d’or qui ont été récupérés par les autorités.

Un sacré butin qui a bien failli passer la frontière

Les policiers ont ensuite pris le temps de les interroger. Rapidement, elles ont avoué avoir avalé l’ensemble de ces “biens” et de cet argent pour frauder et passer la douane sans avoir à déclarer quoi que ce soit, dans l’idée de tout transférer vers l’étranger une fois qu’elles seraient en sécurité. L’action rapide des autorités aura permis d’éviter cela. Les trois concernées, elles, ont été placées en détention préventive, en attente de leur procès à venir.