Nobel de la Paix : Donald Trump perd face à la vénézuélienne María Corina Machado

À peine revenu à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump nourrissait l’ambition de s’ériger en figure de réconciliation mondiale. Multipliant les initiatives pour obtenir cette distinction comme l’ancien président Barack Obama, distingué du Nobel en 2009, il avait clairement laissé entendre qu’il espérait voir son nom gravé dans l’histoire par la prestigieuse récompense scandinave. Mais ses espoirs se sont fracassés ce vendredi contre le verdict du comité Nobel : le prix de la paix 2025 revient à María Corina Machado, opposante déterminée au régime vénézuélien.

Une opposante qui incarne la résistance démocratique

L’ancienne députée, entrée dans la clandestinité après l’élection contestée de juillet 2024 au Venezuela, a été célébrée à Oslo pour son engagement constant en faveur des libertés politiques. Le comité a insisté sur la ténacité de Machado, décrivant son combat comme une tentative d’ouvrir la voie à une transition pacifique entre autoritarisme et démocratie. Cette reconnaissance consacre non seulement son parcours personnel, mais aussi la mobilisation d’une population qui rêve d’échapper à la spirale répressive de Caracas.

Le choix de Machado a également valeur de symbole : face à des dirigeants puissants qui tentent d’orienter la décision par des campagnes médiatiques, le comité revendique son indépendance. Selon son président, les pressions extérieures, les lettres en masse ou les soutiens affichés n’ont aucune incidence sur le travail d’évaluation. L’évocation des portraits des anciens lauréats qui entourent les membres lors des délibérations illustre la fidélité à l’esprit d’Alfred Nobel, centré sur l’action et l’intégrité, plutôt que sur le poids politique des candidats.

Netanyahu un soutien de taille

Cette décision n’a pas manqué de faire grincer des dents à Washington. Trump, qui espérait capitaliser sur son retour pour obtenir une consécration internationale, voit sa stratégie contrariée. Malgré le soutien affiché de Benjamin Netanyahu, qui avait publiquement jugé son allié américain digne du Nobel, la reconnaissance a échappé au président américain. En attribuant la distinction à une opposante sud-américaine, le comité envoie un signal fort. Cette décision redessine le récit autour du Nobel de la paix de cette année.