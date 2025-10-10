Nobel de la Paix: pourquoi Trump s'en prend à Obama

En 2009, le président américain Barack Obama reçoit le prix Nobel de la Paix. Une distinction qu’il recevra quelques semaines seulement, après son accession au pouvoir. Un Nobel qui a été surprenante pour beaucoup, certains n’hésitant pas à pointer du doigt le comité pour avoir pris sa décision, un peu trop hâtivement.

De son côté, le président Trump ne s’en cache pas. Le Nobel de la Paix est un objectif personnel. Il l’évoque d’ailleurs à plusieurs reprises dans ses prises de parole. On se souvient par exemple que lors de sa dernière venue à l’ONU, il a martelé à plusieurs reprises qu’il avait mis fin à sept conflits au total. Une image de pacificateur, qu’il souhaite mettre à profit.

Trump, au cœur de l’accord de paix entre Israël et le Hamas

Très récemment, il s’est imposé comme le personnage principal de la fin du conflit entre Israël et le Hamas. Un accord de paix qui a été conclu entre les deux parties et qui met officiellement fin à la guerre déclenchée le 7 octobre 2023, lorsque ces centaines de personnes ont trouvé la mort après une violente attaque du Hamas sur le sol israélien. Des centaines d’autres ont ensuite été kidnappées.

Malgré tout, les chances de Trump de remporter, ce vendredi à Oslo, le Nobel de la Paix sont plutôt minces. Le président américain divise. En outre, les décideurs semblent vouloir privilégier des initiatives humanitaires plutôt que des individus. Emergency Response Rooms, réseau soudanais qui apporte une aide médicale cruciale dans un contexte de guerre civile tiendrait la corde.

Après Obama, Donald Trump ?

Une défaite qui, si elle venait à être confirmée, pourrait pousser Trump à être davantage critique envers le comité, lui qui affirme que Barack Obama n’a tout simplement rien fait, obtenant tout de même sa récompense. D’ici à l’annonce officielle, le président américain ne manquera pas de promouvoir ses actions.