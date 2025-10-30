Nucléaire civil : l’Algérie et la Russie renforcent leur coopération

L’Algérie franchit une nouvelle étape dans son ambition de moderniser son système de santé et de diversifier ses sources d’énergie. En partenariat avec l’entreprise publique russe Rosatom, les autorités algériennes viennent de consolider leur coopération dans le domaine du nucléaire civil, avec un accent particulier sur ses applications médicales.

La santé au cœur du partenariat

Les échanges récents entre Alger et Rosatom ont mis en avant un objectif prioritaire : utiliser le nucléaire comme levier de santé publique, notamment dans la lutte contre le cancer. Les investissements algériens se dirigent vers la radiothérapie et la production locale de produits pharmaceutiques radioactifs, deux secteurs stratégiques pour renforcer l’autonomie médicale du pays.



Cette orientation répond à une urgence nationale. Les longues files d’attente pour les traitements anticancer et la dépendance vis-à-vis des importations ont poussé les autorités à miser sur la technologie nucléaire pour améliorer la disponibilité et la rapidité des soins. L’idée est claire : réduire les délais de prise en charge tout en élevant le niveau technique du système hospitalier.

De l’énergie à l’eau : un outil de développement global

Au-delà de la médecine, l’Algérie et la Russie entendent étendre l’usage du nucléaire civil à d’autres domaines clés. L’agriculture, la gestion des ressources hydriques et certains processus industriels pourraient bénéficier d’applications nucléaires avancées. L’une des pistes les plus prometteuses concerne la désalinisation de l’eau de mer, un enjeu crucial dans un pays où la sécheresse et la pression sur les ressources hydriques s’intensifient. Grâce à la technologie nucléaire, il serait possible de produire de l’eau douce à grande échelle tout en limitant les coûts énergétiques.

L’intérêt pour le nucléaire civil dépasse le simple cadre de la coopération bilatérale. Ce type d’énergie offre plusieurs avantages : une faible empreinte carbone, une production continue d’électricité et des applications multiples dans la recherche, la santé et l’industrie. Pour un pays en quête d’indépendance énergétique et technologique, le nucléaire représente une alternative solide aux énergies fossiles. Cette orientation ouvre la voie à une autonomie scientifique et industrielle que l’Algérie cherche à bâtir depuis plusieurs années.