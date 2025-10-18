ONG en Afrique : le Burkina change les règles pour éviter les espionnages

Le Burkina Faso renforce le contrôle des activités financières des ONG et associations agréées. L’objectif est clair : limiter les risques d’infiltration et garantir que les fonds utilisés ne servent pas des activités contraires à l’ordre public. Cette mesure relève d’une vigilance renforcée face aux menaces d’espionnage.

Une traçabilité renforcée des fonds

Le gouvernement a adopté jeudi un décret qui oblige désormais toutes les ONG et associations à ouvrir et à domicilier leurs comptes de disponibilités auprès de la Banque des dépôts du Trésor (BDT). Toutes les ressources – subventions, dons, dotations – devront transiter exclusivement par ces comptes. Cette centralisation permet de suivre chaque transaction et d’assurer que les fonds ne sont pas détournés ou utilisés pour financer des activités illégales.

Ce dispositif complète les mesures de sécurité déjà mises en place par les autorités burkinabè contre l’espionnage, comme l’arrestation de personnes soupçonnées de collecter ou transmettre des informations sensibles à des puissances étrangères. La surveillance des flux financiers des ONG s’ajoute donc à cette stratégie de sécurité, offrant un outil concret pour prévenir le blanchiment de capitaux ou le financement d’activités menaçant la stabilité nationale.

Conséquences pour les ONG et la sécurité nationale

Cette obligation implique pour les organisations une réorganisation de leurs procédures internes et une vigilance accrue dans la gestion des fonds. Les projets locaux devront désormais s’adapter à cette traçabilité stricte, ce qui peut ralentir certaines initiatives mais garantit une meilleure protection contre toute influence extérieure.

Pour le gouvernement, cette mesure est une réponse directe aux risques d’espionnage sous couvert d’activités humanitaires. En sécurisant les flux monétaires, il espère à la fois préserver la souveraineté nationale et renforcer la confiance dans les ONG opérant sur le territoire. Pour les associations, cela se traduit par une transparence obligatoire qui pourrait devenir un modèle pour d’autres pays africains confrontés aux mêmes enjeux.