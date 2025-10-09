Paiement mobile : le Maroc célèbre son entrée (en retard) sur l'Afrique francophone

Le Maroc inaugure une nouvelle ère pour le commerce électronique avec l’arrivée des paiements par QR-Code. Pour la première fois, les e-commerçants peuvent accepter les transactions via les portefeuilles électroniques grâce à la plateforme Fast Payment. Cette initiative marque un pas en avant pour le pays dans la digitalisation des paiements, mais elle intervient alors que d’autres pays francophones d’Afrique de l’Ouest ont déjà adopté massivement le mobile money. L’enjeu principal reste de favoriser l’inclusion financière et d’accélérer l’usage des paiements digitaux au sein de l’économie marocaine.

Le mobile money en Afrique de l’Ouest : un moteur économique majeur

L’Afrique de l’Ouest illustre l’impact profond des services de paiement mobile sur les économies locales. Dans des pays comme le Sénégal, le Bénin, la Côte d’Ivoire ou le Burkina Faso, les solutions de mobile money permettent à des millions de personnes non bancarisées d’accéder aux services financiers. Les utilisateurs peuvent transférer de l’argent, payer des biens et services, ou épargner via leurs téléphones. Plus de 60 % de la population adulte utilise ces services dans certains pays, créant ainsi un réseau financier alternatif qui soutient le commerce informel et les transferts de fonds. Les opérateurs tels que Orange Money et MTN Mobile Money ont transformé l’économie locale, permettant une circulation de liquidités rapide et sécurisée. Ce contexte met en lumière le retard du Maroc, où le paiement mobile reste émergent malgré une infrastructure bancaire solide.

Fast Payment : le Maroc adopte le QR-Code

La plateforme Fast Payment introduit pour la première fois au Maroc le règlement des achats en ligne par QR-Code. Les e-commerçants peuvent désormais accepter ces paiements aux côtés des cartes VISA et MasterCard, offrant une alternative digitale aux consommateurs. Cette nouveauté facilite les transactions instantanées pour les commerçants et ouvre la voie à une plus grande intégration du mobile money dans l’économie marocaine. Les utilisateurs de portefeuilles électroniques peuvent ainsi régler leurs achats de manière rapide et sécurisée, améliorant l’expérience de paiement et la fluidité des transactions.

L’adoption de cette technologie intervient dans un cadre réglementaire précis. Les établissements de paiement et portefeuilles électroniques doivent respecter les normes imposées par la banque centrale garantissant sécurité et conformité des transactions. L’ouverture du Maroc aux paiements QR-Code rejoint une tendance régionale où le mobile money contribue à la transformation économique et à l’accès aux services financiers, mais le pays part d’une base plus restreinte comparée à ses voisins d’Afrique de l’Ouest. L’évolution des usages et l’élargissement des solutions numériques détermineront la vitesse à laquelle le paiement mobile deviendra courant sur l’ensemble du territoire.