Paludisme en Afrique : 500 000 enfants bientôt vaccinés

La Zambie vient de franchir une étape majeure dans la lutte contre le paludisme, une maladie qui continue de faucher des centaines de milliers de vies chaque année sur le continent africain. Le gouvernement a lancé la vaccination de plus de 500.000 enfants avec le vaccin R21/Matrix-M, une nouvelle arme scientifique qui redonne espoir à tout un pays longtemps meurtri par ce fléau.

Un espoir pour une génération

Ce déploiement, rendu possible grâce à la collaboration entre le ministère zambien de la Santé, l’UNICEF, l’OMS, Gavi et plusieurs partenaires techniques et financiers, concerne 83 districts du pays. L’information a été rapportée par Agence Ecofin. Les enfants âgés de 6 à 8 mois seront les premiers à recevoir les doses, dans le cadre du Programme élargi de vaccination. Cette campagne marque une avancée historique : la Zambie devient l’un des premiers pays africains à administrer le vaccin contre le paludisme à l’échelle nationale.

Pour les autorités sanitaires, cette initiative ouvre une ère nouvelle. Longtemps, la prévention reposait essentiellement sur la distribution de moustiquaires imprégnées et la sensibilisation communautaire. Désormais, le vaccin vient renforcer ce dispositif en offrant une protection directe aux plus vulnérables. Ce progrès scientifique est d’autant plus précieux que le paludisme touche principalement les enfants de moins de cinq ans, dont le système immunitaire peine à résister au parasite.

Le paludisme, un ennemi tenace

Chaque année, le paludisme tue près d’un demi-million d’Africains, selon les estimations de l’OMS. La maladie continue de prospérer dans des régions où les infrastructures sanitaires sont fragiles et où la lutte contre les moustiques reste difficile. En Zambie, malgré des progrès notables au cours de la dernière décennie, la maladie demeure une cause majeure de mortalité infantile. Dans de nombreux villages, elle représente encore une menace quotidienne, paralysant l’économie locale et fragilisant les familles. C’est dans cette réalité que la vaccination prend tout son sens, en offrant une barrière durable contre une infection souvent synonyme de tragédie.

Vers une Afrique plus résiliente face au paludisme

L’introduction du vaccin R21/Matrix-M est porteuse d’un message fort pour tout le continent. Elle prouve que la recherche et la coopération internationale peuvent produire des résultats tangibles au profit des populations africaines. Si l’expérience zambienne s’avère concluante, elle pourrait inspirer d’autres pays confrontés aux mêmes défis sanitaires, du Nigeria au Mozambique, en passant par la Tanzanie.

Au-delà de l’aspect médical, cette campagne est aussi une leçon d’organisation : elle démontre qu’une volonté politique forte, alliée à un soutien technique solide, peut transformer les ambitions en résultats concrets. Le chemin vers une Afrique libérée du paludisme reste long, mais avec des initiatives de cette ampleur, il devient enfin possible d’envisager un avenir où les naissances ne seront plus associées à la peur d’une maladie que l’on croyait inévitable.