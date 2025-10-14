Pétrole : l’Algérie confirme sa montée en puissance pour le 5ᵉ mois consécutif

L’Algérie poursuit son ascension dans le secteur pétrolier. Pour le cinquième mois consécutif, le pays a enregistré une hausse de sa production, atteignant en septembre 2025 un volume estimé à 951 000 barils par jour, selon les dernières données publiées par l’OPEP+. L’information a été rendue public par le site Attaqa. Ce rythme soutenu rapproche Alger de son niveau record de décembre 2023, lorsqu’elle avait brièvement franchi la barre des 957 000 barils.

Une trajectoire ascendante soigneusement orchestrée

Cette performance traduit une volonté claire de repositionner le pays parmi les producteurs les plus dynamiques du continent. Alors que certains membres de l’OPEP+ peinent à stabiliser leurs extractions, l’Algérie avance à pas mesurés, tirant parti d’un calendrier d’assouplissement progressif des réductions volontaires décidé conjointement avec sept autres pays producteurs. Ce mécanisme, entamé au printemps 2025, vise à réinjecter progressivement sur le marché les volumes mis en réserve depuis deux ans.

Les chiffres pour les mois à venir confirment cette tendance : la production devrait atteindre 963 000 barils par jour en octobre, avant de grimper à 967 000 barils en novembre. Une trajectoire qui, selon les experts, consolide le retour de l’Algérie sur la scène énergétique internationale, tout en renforçant sa capacité à répondre à la demande croissante en hydrocarbures.

Riche d’un sous-sol généreux et d’un savoir-faire forgé depuis plus de soixante ans, l’Algérie reste l’un des poids lourds du continent africain en matière de pétrole et de gaz. Ses vastes gisements du Sahara, appuyés par une infrastructure maîtrisée et une compagnie nationale, Sonatrach, parmi les plus expérimentées de la région, lui offrent un levier stratégique considérable pour stimuler ses recettes et financer la diversification économique. Ce capital énergétique, souvent comparé à un « poumon financier », continue d’alimenter les ambitions nationales, notamment dans la modernisation du secteur et la recherche de partenariats technologiques.