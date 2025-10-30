Poignardée par son fils de 9 ans, elle demande un câlin avant de mourir

Au Brésil, une femme de 37 ans a trouvé la mort, des suites de blessures infligées à l’arme blanche. Une nouvelle qui a secoué la ville de Parelheiros, au sud de São Paulo, d’autant que les circonstances sont véritablement dramatiques. En effet, c’est le propre fils de neuf ans de la jeune femme qui est à l’origine de ces blessures.

Juraci, 9 ans, est effectivement soupçonné, par les forces de l’ordre, d’être à l’origine de la mort de sa maman. Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits se sont déroulés en présence de son autre fils, Paulo, âgé de 19 ans. Mais pour quelle raison un enfant en arriverait-il à poignarder sa mère ?

Une mère de famille tuée par son fils de 9 ans

L’enfant aurait mal vécu d’être envoyé faire des courses sous la pluie, puis le refus de sa mère de prolonger une nuit chez un cousin. Il aurait alors caché un couteau sous ses vêtements avant de se rapprocher de sa mère. Il aurait sorti l’arme blanche pour lui asséner plusieurs coups, la touchant mortellement au niveau de la poitrine, du foie et des reins.

Plus le temps passe d’ailleurs, plus les révélations autour de ce drame s’enchaînent. Interrogés par les médias locaux, certains témoins ont décrit les derniers instants de la mère de famille, encore consciente malgré la gravité de ses blessures. Selon eux, elle aurait réclamé à ses deux enfants un dernier câlin avant de s’éteindre.

Un drame qui secoue la communauté

L’enfant, lui, a avoué son geste, ne comprenant pas vraiment sa portée. Aucune mesure de garde à vue ne sera prise à son encontre. Il a d’ailleurs déjà été confié à ses proches et son père devrait en récupérer la garde. On ne sait pas encore ce qu’il adviendra de lui, cependant le jeune garçon sera probablement accompagné et suivi dans l’idée de l’aider à réaliser et le faire avancer dans sa vie d’adolescents et de jeune adulte.