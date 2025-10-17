Poutine : Trump annonce une nouvelle rencontre d'ici deux semaines

Donald Trump a annoncé qu’il retrouvera Vladimir Poutine pour un nouveau sommet à Budapest dans les deux prochaines semaines. Cette décision, rendue publique jeudi à la Maison Blanche, intervient quelques mois après leur première rencontre en Alaska. Le sommet de Budapest vise à prolonger ces discussions et à explorer la possibilité de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les préparatifs avant Budapest

Avant la rencontre des présidents, une réunion préparatoire réunira les conseillers de haut niveau des deux pays. Du côté américain, le secrétaire d’État Marco Rubio dirigera cette session dont le lieu reste encore à définir. Cette étape permettra de clarifier les points à aborder et de poser les bases d’un dialogue plus structuré, en identifiant les concessions envisageables et les zones de désaccord.

Ce processus s’appuie sur le précédent établi lors de leur rencontre en Alaska, où Trump et Poutine avaient ouvert un canal de dialogue direct, marquant le premier contact sérieux entre les deux dirigeants depuis plusieurs années. La réunion, qui avait duré près de trois heures, avait abordé des sujets délicats liés à la guerre en Ukraine et aux relations bilatérales, sans déboucher sur d’accords concrets. Malgré l’absence de compromis immédiat, l’entretien avait été jugé « très productif » par Trump et « extrêmement franc » par Moscou, servant de référence pour structurer les discussions et guider la préparation du sommet prévu à Budapest.

Enjeux pour la guerre en Ukraine

Cette annonce intervient alors que Donald Trump s’apprête à rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. La simultanéité de ces démarches souligne la complexité de la situation : il s’agit à la fois de maintenir un dialogue avec Moscou et de rassurer Kiev sur la prise en compte de ses intérêts. La rapidité de la décision montre la volonté de Trump de multiplier les contacts directs et de jouer un rôle de médiateur actif.

Même si aucun résultat immédiat n’est garanti, la planification de ce sommet envoie un signal clair. Elle reflète une volonté partagée de poursuivre le dialogue, de tester la flexibilité des positions russes et, potentiellement, d’influer sur la dynamique militaire et politique en Ukraine. Chaque mouvement diplomatique sera scruté, tant à Washington qu’à Moscou, pour mesurer les possibilités d’un apaisement progressif.