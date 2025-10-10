Présidentielle 2026 : la CDC Bénin assure la transparence du dépôt des cautions électorales

À la veille du dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2026, la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (Cdcb) a tenu, jeudi 9 octobre, une séance de travail avec les responsables financiers des partis politiques. Objectif : clarifier la procédure de versement des cautions électorales et garantir un traitement rapide, sûr et conforme à la loi.

Sous la direction de Maryse Lokossou, directrice générale de la Cdcb, la rencontre a permis de présenter les dispositions prévues pour centraliser les cautions exigées par la législation électorale. La responsable a rappelé que, selon la loi n°2024-13 du 15 mars 2024, la quittance de versement à la Cdcb constitue désormais une pièce essentielle du dossier à déposer à la CENA.

Pour cette première phase, la Caisse recommande l’usage exclusif du chèque certifié, afin de délivrer les quittances en temps réel. « Dès confirmation par la banque que le chèque est émis, nous pouvons immédiatement établir la quittance exigée par la CENA », a expliqué Mme Lokossou. Consciente de l’étroitesse du calendrier — le dépôt des dossiers s’étalant du 10 au 14 octobre —, elle a annoncé la mise en place d’une permanence exceptionnelle jusqu’à 23h le dernier jour, pour éviter toute exclusion liée aux délais.

Le directeur de la consignation et du partenariat, Arnaud Adovelandé, a détaillé la procédure : le courrier accompagnant le chèque devra mentionner le nom du parti, le duo candidat concerné, le mode de paiement et l’élection visée. Ce dispositif, a-t-il précisé, assure une traçabilité totale et renforce la sécurité des opérations.

Les montants exigés sont fixés à 25 millions de francs CFA pour la présidentielle, 163,5 millions pour les législatives et 18,15 millions pour les communales. Pour les candidatures non retenues, la restitution des fonds interviendra dans un délai de cinq jours ouvrés après notification officielle de la CENA.

En présence du représentant de la CENA, Evelle Gomez, la rencontre a également permis aux partis, dont les délégués Augustin Ahouanvoébla et Eugène Dossoumou, d’exprimer leurs préoccupations. Toutes ont reçu des réponses jugées rassurantes. Cette initiative, saluée par les participants, illustre la volonté de la Cdcb d’instaurer un climat de transparence, de confiance et de rigueur dans la gestion des cautions électorales, gage d’un processus électoral crédible et apaisé.