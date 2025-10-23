Présidentielle au Bénin : la Céna publie la liste provisoire (deux duos retenus)

La Commission électorale nationale autonome (Céna) a rendu publique, ce 22 octobre 2025, la liste provisoire des candidats retenus pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Sur les cinq duos ayant déposé leurs dossiers de candidature, seuls deux ont été jugés conformes aux exigences légales, tandis que trois ont été déclarés irrecevables.
Selon la décision de l’institution, les duos validés sont celui de Romuald WADAGNI et Mariam CHABI TALATA, ainsi que celui de Paul HOUNKPÈ et Rock Judicaël HOUNWANOU. Leurs dossiers ont été examinés et jugés « complets et conformes » aux dispositions du Code électoral.
En revanche, les candidatures portées par Anatole Jackson Prince OUINSAVI et Kaossarath Remilekoun Agathe BELLO, Vignile Renaud Léandre N’doufou AGBODJO et Jude Bonaventure LODJOU, ainsi que Élisabeth AGBOSSAGA épouse JAWAD et Boni Neto GANSARE ont été rejetées pour irrégularités. Les duos concernés disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la notification de la décision pour introduire un recours devant la Cour constitutionnelle.
Cette publication marque une étape clé du processus électoral en cours. La Céna avait enregistré cinq candidatures au terme du dépôt des dossiers, clôturé le 14 octobre 2025 à minuit. Après vérification formelle des pièces, elle a établi cette première liste provisoire, avant la publication de la liste définitive prévue pour le 31 octobre 2025.
Conformément à la loi électorale modifiée en mars 2024, cette phase de validation des dossiers constitue la dernière ligne droite avant l’ouverture officielle de la campagne. Le scrutin du 12 avril 2026 désignera le duo présidentiel appelé à diriger le Bénin pour les cinq prochaines années. La Céna a par ailleurs transmis sa décision à la Cour constitutionnelle et aux candidats concernés, en rappelant que la transparence et la rigueur demeurent au cœur de la conduite du processus électoral
1 réflexion au sujet de « Présidentielle au Bénin : la Céna publie la liste provisoire (deux duos retenus) »
Comment peut-on croire que la CENA puisse publier une liste de duos retenus alors qu’on attend pour 16H la décision de la cour constitutionnelle suite au recours formulé par LD.
C’est vous dire que ce scénario était écrit d’avance . Que la cour constitutionnelle qui dejà dans ses observations valide la décision en référés de la cour d’appel.
Ce pays n’est plus en démocratie . C’est juste une gouvernance totalitaire mafieuse.
Ce que je crois.