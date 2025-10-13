Présidentielle au Bénin : le duo Wadagni–Talata dépose son dossier à la Céna

Le duo de la mouvance présidentielle, Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, a officiellement déposé son dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome (Céna) ce lundi 13 octobre 2025. Ce dépôt marque une étape importante dans le processus électoral en cours et symbolise l’entrée en lice du camp présidentiel pour la présidentielle de 2026.

Investis le 4 octobre dernier à Parakou, les deux candidats ont attendu le quatrième jour du calendrier électoral, ouvert depuis le vendredi 10 octobre, pour accomplir cette formalité. L’arrivée du duo à la Céna s’est déroulée dans une ambiance empreinte d’enthousiasme populaire. Plusieurs militants et sympathisants avaient fait le déplacement pour accompagner les candidats, manifestant ainsi leur soutien à la continuité du projet de gouvernance amorcé sous le régime actuel.

Selon les informations recueillies, le dossier du duo Wadagni–Talata a passé avec succès la phase de complétude exigée par l’institution électorale. À l’issue de la vérification, un récépissé provisoire leur a été délivré, en attendant la validation définitive. Tous les partis politiques de la mouvance présidentielle étaient représentés à cette occasion : le Bloc Républicain (BR) conduit par Abdoulaye Bio Tchané, le Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) représenté par Jacques Ayadji, Renaissance nationale (RN) dirigée par Claudine Prudencio, ainsi que l’Union Progressiste le Renouveau (UPR).

Après la cérémonie, les candidats n’ont fait aucune déclaration, laissant la parole à leurs soutiens politiques. Romaric Ogouwalé, porte-parole du Bloc Républicain, a salué un « moment important de la vie démocratique du pays », rappelant que cette candidature s’inscrit « sous le signe de la continuité dans la stabilité, du progrès partagé et du renforcement de la cohésion nationale ». Il a réaffirmé la volonté du duo de poursuivre « le développement économique et social du Bénin dans la sérénité et le respect des institutions ».

Du côté de Renaissance nationale, Akintola Mohamed Awali a insisté sur la « promesse tenue » de Claudine Prudencio, celle d’accompagner le duo tout au long du processus électoral. « Nous allons être à ses côtés, de jour comme de nuit, pour que l’idéal auquel nous aspirons puisse être accompli », a-t-il déclaré, appelant les militants à maintenir la mobilisation.

Marie-Noëlle Omolara Paraïso, vice-présidente de Moele-Bénin, a pour sa part salué « un premier pas vers la victoire », assurant que la validation provisoire du dossier est « une prémisse de la victoire du peuple béninois ». Enfin, le député Orden Alladatin, représentant l’Union Progressiste le Renouveau, a évoqué l’unité autour du duo. « Ce candidat, il ne nous appartient plus, il est celui de tout le Bénin », a-t-il affirmé, mettant en avant le sérieux du travail accompli et la qualité du dossier déposé.

À la veille de la clôture du dépôt des candidatures, prévue pour le mardi 14 octobre, la Céna poursuit l’examen des dossiers reçus. Le compte à rebours se poursuit donc, dans un climat d’attente et d’engagement politique marqué. Pour la mouvance présidentielle, cette journée du 13 octobre restera celle du ralliement et de la démonstration d’unité autour du duo Wadagni–Talata, désormais en route vers l’échéance électorale de 2026.