Présidentielle au Bénin : Le parti LD annonce un nouveau recours à la Cour Constitutionnelle

Le parti Les Démocrates ne compte pas rester silencieux après la publication de la liste provisoire des duos retenus pour la présidentielle du 12 avril 2026. Dans une déclaration publiée ce vendredi 24 octobre 2025 sur sa page Facebook, Guy Dossou Mitokpè, secrétaire national à la communication du parti, a annoncé : « Nous avons décidé d’introduire un nouveau recours contre la décision de la Céna à la Cour constitutionnelle. »

Cette réaction intervient après la publication officielle, par la Commission électorale nationale autonome (Céna), de la liste provisoire des candidatures validées. L’institution, à l’issue de l’examen des dossiers déposés, a jugé conformes deux candidatures sur cinq.

Ainsi, les duos Romuald WADAGNI – Mariam CHABI TALATA et Paul HOUNKPÈ – Rock Judicaël HOUNWANOU ont été déclarés « complets et conformes » aux exigences du Code électoral. En revanche, trois autres candidatures, dont celle soutenue par Les Démocrates, ont été rejetées pour irrégularités. Il s’agit des duos Anatole Jackson Prince OUINSAVI – Kaossarath Remilekoun Agathe BELLO, Vignile Renaud Léandre N’doufou AGBODJO – Jude Bonaventure LODJOU, et Élisabeth AGBOSSAGA épouse JAWAD – Boni Neto GANSARE.

Conformément aux textes, la Céna a accordé un délai de quarante-huit (48) heures aux formations politiques concernées pour introduire un recours devant la Cour constitutionnelle. C’est dans ce cadre que le parti Les Démocrates a décidé de contester la décision de l’institution électorale, estimant que certaines irrégularités ont entaché l’examen des dossiers. Pour rappel, la Céna avait clos la réception des candidatures le 14 octobre 2025 à minuit, avant d’entamer la phase de vérification des pièces.

La publication de cette première liste provisoire marque une étape clé du processus électoral, qui se poursuivra avec la publication de la liste définitive des duos le 31 octobre 2025. Notons également que, récemment, un recours introduit par le parti devant la Cour Constitutionnelle n’a pas prospéré. Il s’agit du recours relatif à l’affaire Michel Sodjinou. Les sages de la haute juridiction se sont déclarés incompétents pour se prononcer.