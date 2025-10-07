Photo montage : LNT

Présidentielle au Bénin : qui sont les 34 aspirants du parti LD ?

Par Armel Tognon

Le parti Les Démocrates a enregistré un engouement inédit à l’issue de son appel à candidatures pour la présidentielle de 2026. En quelques jours seulement, 34 personnalités issues de divers horizons politiques ont déposé leur dossier pour briguer une place sur le duo présidentiel qui représentera le principal parti d’opposition. Cette étape, clôturée le samedi 4 octobre 2025 à 18 heures, confirme l’intérêt et la vitalité interne d’une formation résolument tournée vers la conquête du pouvoir sous la houlette de Thomas Boni Yayi. Voici la liste intégrale de ces aspirants publiée récemment par Banouto.

Liste intégrale

  • 1- BIO Sawe Yacoubou
  • 2-ADECHOKAN Gafari
  • 3-ALLASSANE Latifou
  • 4-MAMA Sika Ismael
  • 5-TAMA Jean Nazaire
  • 6-MITOKPE Dossou Guy
  • 7-DEGAN Armel Simon
  • 8-ADJA Eric
  • 9-KINNINNAN Lucien
  • 10-HOUNDETE Eric Louis Camille
  • 11-AGON Valentin
  • 12-AGBODJO Renaud
  • 13-AMADOU Moukaila
  • 14-DOSSOU Emmanuel
  • 15-NATABOU Florent
  • 16-AGOSSOU Fresnel Médéssé
  • 17-SOGLONOU Mathieu
  • 18-SEKKO Azannas Fidele A.
  • 19-LOKO Achille Pacôme 
  • 20-ATCHADE Nourenou
  • 21-KEREKOU Moïse
  • 22-DENON WOUEMA Victorin
  • 23-ABOU Elvis
  • 24-EDAH Daniel
  • 25-DE SOUZA Jean Claude
  • 26-FADE Olatoundji Victorin
  • 27-Nouroudine Saka Saley 
  • 28-DJIMADJA Bienvenu Laurent
  • 29-SOUNON Konde Adam Lafia Sika
  • 30-VYAHO Nounagnon Simon Romaric Abdel
  • 31-OUASSANGARI Bio Sika Kamel
  • 32-KOKODE Nadin Ange Tayewo
  • 33-ZINSOU Bodé Smith
  • 34- KITTY Nathanaël

Articles similaires

Partager : 📘 Facebook ⚡ X 💬 WhatsApp ✈️ Telegram

Laisser un commentaire