Présidentielle-Bénin : La fumée blanche attendue ce dimanche chez Les Démocrates  

Le parti Les Démocrates s’apprête à franchir une étape décisive dans la préparation de la présidentielle de 2026. À travers une invitation officielle signée de son président, la formation politique convoque les membres de son Conseil national à une session spéciale consacrée à la désignation du duo candidat à l’élection présidentielle. La rencontre est prévue pour le dimanche 12 octobre 2025 à 9 heures, à la salle des fêtes Gratitude d’Abomey-Calavi.

Cette convocation s’appuie sur les articles 28 à 31 des statuts et 9, 10 et 71 du règlement intérieur du parti, ainsi que sur les décisions issues du premier congrès ordinaire tenu à Parakou en octobre 2023. Elle fait suite à l’avis d’appel à candidatures lancé en amont pour sélectionner le tandem présidentiel du parti, conformément aux textes internes et à la dynamique de préparation des élections générales de 2026.

Le Conseil national constitue l’un des organes décisionnels majeurs du parti Les Démocrates. Il réunit, selon la convocation, les membres du Haut Conseil, ceux de la Coordination nationale (90 membres), un représentant de chacune des 24 coordinations de circonscription électorale, ainsi qu’un membre de chacune des 77 coordinations communales. Les règles de préséance prévues par les statuts s’appliqueront pour la désignation des représentants des circonscriptions et des communes, afin d’assurer une représentativité équilibrée.

Le parti précise que le programme du Conseil national sera inclus dans le kit remis aux participants à leur arrivée. La direction politique insiste sur la présence effective et la ponctualité de tous les délégués, signe de l’importance stratégique de cette séance dans la marche vers la présidentielle.

Ce conclave du 12 octobre devrait permettre à Les Démocrates de trancher entre les prétendants en lice et de rendre public le ticket appelé à porter les couleurs du parti dans la bataille électorale de 2026. Un moment charnière pour la principale formation d’opposition, qui entend aborder le scrutin à venir avec unité, discipline et ambition politique clairement affirmée.