Présidentielle Bénin : le député Sodjinou assène le coup de grâce au parti LD

Un nouveau rebondissement secoue le parti d’opposition Les Démocrates à la veille de la clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle de 2026. Le député Michel François Oloutoyé Sodjinou, membre du parti, vient d’obtenir gain de cause devant la justice dans l’affaire l’opposant à son président, Thomas Boni Yayi, à propos de sa fiche de parrainage.

Par une ordonnance rendue le lundi 13 octobre 2025 par la Cour d’appel de Cotonou, le tribunal de première instance de première classe a ordonné à l’ancien chef de l’État et président du parti Les Démocrates de restituer sans délai au parlementaire le formulaire nominatif de parrainage qui lui avait été délivré par la Commission électorale nationale autonome (Céna). Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions internes, alors que le parti n’a pas encore officialisé le dépôt de son dossier de candidature.

Selon les faits établis dans l’ordonnance N°254/AUD-PD/2025, le député Sodjinou avait remis son formulaire de parrainage à Boni Yayi le 2 septembre 2025, au même titre que les autres députés du groupe parlementaire Les Démocrates. Cependant, ce dernier aurait refusé de lui restituer le document, pourtant personnel et nominatif, malgré la proximité de la date butoir fixée au 14 octobre par la Céna pour le dépôt des candidatures.

Face à cette situation, Michel Sodjinou, représenté par Me Brice T. Zinzindohoué du cabinet SCP HK Avocats & Associés, a saisi en urgence la juridiction compétente. Le juge Dossa Guillaume Lally, statuant en référé, a reconnu le caractère urgent du dossier et a ordonné l’exécution provisoire sans caution, nonobstant toute voie de recours. En cas de résistance, la Cour autorise même la Céna à invalider l’ancien formulaire et à en délivrer un nouveau au parlementaire.

Cette décision, rendue publique dans la soirée, confirme ainsi l’existence de profondes dissensions au sein du parti d’opposition, déjà fragilisé par les débats internes sur le choix de son duo candidat à la présidentielle. Elle met également en lumière la guerre de positionnement qui agite Les Démocrates à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures.

En attendant la suite de la procédure et une éventuelle réaction officielle du parti, l’ordonnance du 13 octobre marque un tournant. Elle pourrait contraindre la direction des Démocrates à revoir sa stratégie et à clarifier sa ligne de conduite dans un contexte où la cohésion interne apparaît sérieusement mise à l’épreuve.