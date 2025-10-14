Présidentielle-Bénin : Le parti LD choisit Renaud Agbodjo et Jude Lodjou

Après plusieurs jours de tractations intenses et de longues négociations internes, le parti Les Démocrates (LD) a finalement levé le voile sur le duo qui défendra ses couleurs à la présidentielle de 2026. À l’issue d’un Conseil national nocturne, tenu dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre, les délégués ont désigné Me Renaud Agbodjo, avocat au barreau du Bénin, comme candidat à la magistrature suprême. Il sera accompagné de Jude Lodjou, choisi comme colistier pour le poste de vice-président de la République.

La réunion de coordination, entamée aux premières heures de la nuit, s’est achevée à l’aube dans un climat de forte tension. Mais au petit matin, la « fumée blanche » tant attendue est apparue, marquant la fin d’un long processus de discussions internes.

Cette désignation intervient sur fond de crise de parrainage qui agite toujours le parti d’opposition. En effet, le député Michel François Oloutoyé Sodjinou vient d’obtenir gain de cause dans son bras de fer judiciaire contre le président du parti, Thomas Boni Yayi. Par ordonnance de la Cour d’appel de Cotonou rendue le lundi 13 octobre 2025, la justice a ordonné la restitution immédiate à M. Sodjinou du formulaire nominatif de parrainage délivré par la Commission électorale nationale autonome (Céna).

Cette décision, qui intervient à la veille de la clôture du dépôt des candidatures, accentue les tensions internes au sein des Démocrates, déjà éprouvés par des divisions stratégiques. Alors que la course contre la montre est engagée, la formation politique d’opposition tente de présenter un front uni pour officialiser son dossier dans les délais légaux.