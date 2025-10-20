Programme Erasmus : des pays du Maghreb bientôt intégrés ?

L’Europe pourrait prochainement ouvrir ses programmes universitaires à des étudiants du Maghreb, notamment du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Cette démarche viserait à faciliter les échanges éducatifs et scientifiques, tout en tissant des liens plus étroits entre les jeunes Européens et méditerranéens. Elle s’insère dans une initiative visant à renforcer la coopération régionale et à créer de nouvelles opportunités pour les étudiants.

Erasmus : comment fonctionne le programme et pourquoi il compte

Créé dans les années 1980, Erasmus permet aux étudiants européens de passer une partie de leur cursus dans un autre pays du continent, tout en recevant un soutien financier et administratif. Au fil des décennies, il a favorisé la mobilité, l’ouverture interculturelle et le développement de compétences académiques et professionnelles. Les enseignants et chercheurs bénéficient également d’échanges, permettant de renforcer la coopération scientifique et la diversité des approches pédagogiques.

Aujourd’hui, Erasmus+ et Horizon Europe constituent les principaux dispositifs européens pour l’éducation et la recherche. Les institutions de nombreux pays bénéficient de ces programmes pour accroître leur attractivité, échanger des idées et renforcer la collaboration scientifique. Étendre cette mobilité aux pays du Maghreb permettrait aux étudiants de la région de rejoindre ce réseau et d’enrichir les campus européens par leurs expériences et perspectives uniques.

Vers une coopération méditerranéenne renforcée

La Commission européenne, avec la commissaire à la Méditerranée Dubravka Suica, prévoit de simplifier les démarches administratives, notamment l’obtention des visas, pour les étudiants venus du Maroc et de la Tunisie, rapporte Politico. L’objectif est de faciliter leur intégration dans les universités européennes et de multiplier les échanges académiques et scientifiques. Ce projet, présenté par Ursula von der Leyen le jeudi 16 octobre dans le cadre du Pacte pour la Méditerranée, pourrait donner naissance à un véritable réseau de campus connectés à travers la Méditerranée, où les étudiants et chercheurs pourraient collaborer sur des projets communs.

Au-delà de l’aspect académique, cette ouverture constitue une opportunité pour les jeunes méditerranéens d’accéder à des formations de qualité tout en restant dans leur région. Elle pourrait également contribuer à créer des alternatives aux déplacements irréguliers, en offrant des parcours éducatifs attractifs et structurés. À terme, ces échanges pourraient devenir un moteur de développement culturel, scientifique et économique, reliant durablement l’Europe et ses voisins méditerranéens.