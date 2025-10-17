Quitus fiscal au Bénin : la DGI appelle les demandeurs à retirer leurs documents

À quelques mois des élections générales de 2026, la Direction générale des impôts (DGI) a fait le point sur l’état d’avancement de la délivrance des quitus fiscaux, documents indispensables à la constitution des dossiers de candidature. Dans un communiqué publié ce vendredi, l’administration fiscale a annoncé que 19 402 quitus ont déjà été délivrés à ce jour.

Le communiqué précise que le taux de retrait des documents atteint 59,47 %, soit un peu plus de la moitié des bénéficiaires. La DGI invite ainsi les demandeurs ayant reçu le message de confirmation à se présenter dans ses locaux à Cotonou pour retirer leur quitus fiscal.

Afin de faciliter les démarches, la DGI indique avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour fluidifier le processus. Elle annonce également la poursuite des opérations de retrait ce samedi 18 octobre 2025, entre 9 heures et 12 heures. Les contribuables en attente de notification sont, pour leur part, invités à vérifier l’état de leur demande sur la plateforme officielle quitus.impots.bj, en saisissant leur numéro de dossier dans la rubrique « Suivre ma demande ». La DGI réaffirme enfin sa volonté d’assurer une gestion transparente et efficace du processus, afin de permettre à tous les candidats aux élections générales de 2026 de disposer à temps de leur quitus fiscal, condition essentielle à la validation de leur participation