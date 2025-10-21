Rencontre Trump - Poutine : que pèse encore l'Europe ?

D’ici à quelques jours, devrait avoir lieu une nouvelle rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux hommes ont convenu de se rencontrer à Budapest, en Hongrie, afin d’évoquer la fin de la guerre en Ukraine. Une rencontre qui se fera sans le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, du moins, à l’heure actuelle.

Un sommet qui sera organisé sous l’égide de Viktor Orbán, premier ministre hongrois et qui pose de sérieuses questions. Premièrement, le message historique est lourd à porter pour Kiev. En effet, les mémorandums de Budapest, signés en 1994, engageaient la Russie à respecter la souveraineté ukrainienne en échange du désarmement nucléaire ukrainien.

Pour Kiev, des symboles négatifs

Une décision aujourd’hui regrettée par l’Ukraine, alors que la Russie n’a pas tenu ces engagements. L’annexion de la Crimée en 2014 tend à le prouver, de même que le début du conflit sur le sol ukrainien, en 2022. Kiev ne semble ainsi avoir aucune foi dans les engagements pris par Moscou.

En outre, Viktor Orbán, est l’un des plus fervents défenseurs de Moscou au sein de l’Union européenne. Il ne semble pas, non plus, particulièrement intéressé à l’idée de préserver l’Ukraine, qu’il a plusieurs fois pointé du doigt. Récemment, il a notamment affirmé que ce pays n’était pas “souverain”, suscitant une indignation totale des capitales européennes.

Quelle position adoptera le président Trump ?

Les Européens d’ailleurs, vont devoir s’adapter et simplement se positionner comme de simples observateurs. Quid de la position américaine ? Lors de sa récente rencontre avec Volodymyr Zelensky, le président américain a réaffirmé son souhait de mettre fin au conflit ukrainien. Il a toutefois refusé de se positionner sur une éventuelle livraison d’armes lourdes stratégiques, types Tomahawk, dans l’idée d’éviter la moindre escalade. Connu pour ses revirements de position, le président américain pourrait très bien décider de ne plus soutenir l’Ukraine suite à cette rencontre ou, a contrario, hausser le ton contre la Russie.