Réserves d'or : top 5 des pays avec les plus grandes quantités

Alors que de nombreux pays traversent une période économique complexe, s’ajoutent aux tensions internes, des troubles internationaux (guerre en Ukraine, à Gaza…). Face à une situation particulièrement tendue, de nombreux pays se tournent vers l’or, qui historiquement, occupe la place de valeur refuge.

Cette semaine, l’once d’or a franchi un cap historique en dépassant les 4.000 dollars pour la première fois. Une envolée unique, alors que son cours oscillait encore autour des 1.000 dollars en 2021. Concrètement, cela signifie qu’investisseurs et États se tournent vers le précieux métal pour sécuriser une partie de leurs avoirs, dans un contexte particulièrement incertain.

Quelle sont les grandes puissances aurifères ?

Dans le monde, les États-Unis dominent assez largement le classement des nations disposant le plus de réserves d’or au monde, avec plus de 8.130 tonnes au total. Ce trésor, accumulé au fil des décennies, garantit à Washington une position de leader incontesté, car les autres nations les plus pourvues en réserves d’or, sont particulièrement “loin”.

L’Allemagne et l’Italie, piliers de la zone euro, détiennent respectivement environ 3.350 et 2.450 tonnes. Suit ensuite la France, avec plus de 2.400 tonnes d’or. La Russie, enfin, occupe la cinquième position de ce classement, avec 2.300 tonnes d’or en réserve, et qui continue d’en accumuler au maximum.

La Chine continue d’investir

D’autres pays tentent également de renforcer leurs réserves d’or. C’est le cas de la Chine et ses 2.280 tonnes à disposition. L’Inde tente également de multiplier ses investissements, elle qui vient d’intégrer le top 8 de ce classement pour la première fois. L’objectif ? Se prémunir des fluctuations de l’économie internationale et réduire leur dépendance aux devises étrangères, dollars en tête.

Récapitulatif des 5 pays avec les plus grosses réserves d’or au monde :