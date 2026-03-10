Forbes 2026 : les milliardaires africains pèsent désormais 126 milliards $, voici le top 10

Pour la première fois de son histoire, le continent africain franchit le cap des 100 milliards de dollars de fortune cumulée parmi ses milliardaires — et en 2026, il va bien au-delà. Selon le classement annuel Forbes publié le 9 mars, les 23 milliardaires résidant sur le continent affichent ensemble une richesse de 126,7 milliards de dollars, en hausse de 21 % par rapport à 2025.

Dangote, monarque incontesté

Aliko Dangote conserve son trône pour la 15e année consécutive. Le fondateur de Dangote Group — numéro un du ciment en Afrique — est estimé à 28,5 milliards de dollars, soit 4,6 milliards de plus qu’un an auparavant, portés principalement par la montée en puissance de Dangote Cement à la Bourse de Lagos. À lui seul, le milliardaire nigérian représente plus du quart de la richesse totale du classement.

En deuxième position, Johann Rupert, l’homme derrière l’empire du luxe suisse Richemont — maison mère de Cartier et Montblanc — affiche une fortune de 16,1 milliards de dollars. Le Sud-Africain occupe cette place depuis 2022.

Le bond spectaculaire d’Abdulsamad Rabiu

La grande surprise de l’édition 2026 est nigériane. Abdulsamad Rabiu, fondateur de BUA Group, a vu sa fortune exploser de 120 % en un an, passant de 5,1 à 11,2 milliards de dollars, propulsé par la performance exceptionnelle de BUA Cement, dont les actions ont bondi de 135 % à la Bourse de Lagos. Rabiu grimpe ainsi de la 6e à la 3e place du classement continental.

Le Nigeria et l’Afrique du Sud dominent

L’Afrique du Sud place sept représentants dans le classement complet des 23 milliardaires, l’Égypte cinq, le Nigeria quatre et le Maroc trois. Les quatre Nigérians réunis pèsent à eux seuls près de 47,5 milliards de dollars. La progression des fortunes africaines reflète la performance des marchés boursiers régionaux — notamment la Bourse de Lagos, qui a progressé de 81 % sur un an — ainsi que la stabilisation de plusieurs devises africaines.

Forbes exclut de son classement les personnalités d’origine africaine ne résidant pas sur le continent, à l’image d’Elon Musk, de Nathan Kirsh ou de Mo Ibrahim. Quatorze des 23 milliardaires retenus sont qualifiés de self-made par le magazine. Aucune femme ne figure dans l’édition 2026.

Dangote pèse 28,5 milliards de dollars — une fortune colossale, mais à quelle place se situe-t-il face aux hommes les plus riches de la planète ? Forbes a aussi publié son classement mondial de mars 2026, et les chiffres donnent le vertige.

Le top 10 Forbes Afrique 2026