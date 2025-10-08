Russie : Bachar el-Assad aurait survécu à un empoisonnement présumé

Le président syrien déchu Bachar el-Assad aurait été victime d’un empoisonnement présumé lors de son séjour en Russie en septembre, selon des informations rapportées par plusieurs médias internationaux. Ces affirmations, non confirmées par des sources officielles, soulèvent des interrogations sur les circonstances de l’incident et ses répercussions politiques.

Hospitalisation à Moscou et circonstances incertaines

Selon le Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Assad aurait été hospitalisé en urgence le 20 septembre à Moscou dans un état critique et y serait resté neuf jours avant de rejoindre une résidence sécurisée près de la capitale russe. Plusieurs médias évoquent un possible empoisonnement survenu dans une villa où il séjournait. La nature de la substance suspectée reste inconnue et aucun responsable n’a été désigné. Moscou n’a pas confirmé l’affaire et aucune enquête officielle n’a été ouverte.

Un ex-président en exil après sa chute

Bachar el-Assad a dû quitter la Syrie après la perte progressive de son pouvoir à la suite d’années de conflit et d’une pression accrue de la communauté internationale. Contraint de fuir Damas, il s’est installé à l’étranger, trouvant un temps refuge en Russie. Cependant, les relations entre le nouveau pouvoir syrien et Moscou ne sont plus aussi étroites qu’auparavant, ce qui alimente les spéculations sur la protection dont il a pu bénéficier. L’absence de communication officielle des autorités syriennes et russes entretient le flou autour de cet épisode, laissant place à des hypothèses en attendant des preuves vérifiables.