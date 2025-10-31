Russie - Syrie : vers une reprise des relations militaires

Après une période de ralentissement, les contacts militaires entre Moscou et Damas semblent s’activer à nouveau. Les récents déplacements d’avions russes vers la Syrie indiquent une possible relance des échanges opérationnels entre les deux capitales.

Des appareils russes à nouveau visibles en Syrie

Selon les données de Flight Radar rapportées par Bloomberg, des avions de transport russes, dont un Illyouchine et un Antonov, ont récemment suivi un trajet passant par la Libye et la région de Moscou avant d’atteindre Lattaquié, où se trouve l’une des bases russes. Ces appareils, capables de transporter de lourdes cargaisons, montrent que la Russie conserve des moyens logistiques importants en Syrie, même si le niveau d’activité reste pour l’instant limité.

Ces mouvements surviennent peu après la rencontre entre Vladimir Poutine et le président syrien Ahmad al-Charaa, ce qui pourrait témoigner d’une volonté de restaurer progressivement la coopération militaire. Bien que discrets, ces vols réguliers reflètent une attention renouvelée aux positions stratégiques de Moscou dans le pays.

Un retour après un arrêt marqué

Les relations militaires entre les deux pays avaient été ralenties à la suite de la chute de Bachar al-Assad et de l’arrivée d’un nouveau pouvoir à Damas. Durant cette période, les transferts de matériel et le déploiement de troupes russes avaient été limités, entraînant un recul temporaire de l’influence de Moscou. Malgré cette pause, les bases de Tartous et Lattaquié n’avaient jamais été abandonnées.

La reprise actuelle des vols et le maintien d’une présence à Lattaquié montrent que la Russie cherche à sécuriser ses infrastructures clés tout en préservant ses capacités d’action dans la région. Cette évolution pourrait permettre à Moscou de retrouver progressivement un rôle actif dans la zone et de continuer à soutenir ses intérêts stratégiques au Moyen-Orient et en Afrique.