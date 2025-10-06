Rwanda–Bénin : les Guépards affûtent leurs armes à Kigali

La sélection nationale du Bénin a lancé son rassemblement à Kigali, en prélude à ses prochaines échéances qualificatives pour la Coupe du monde 2026. Une première vague de joueurs a déjà rejoint la capitale rwandaise, marquant le début de la dernière phase de préparation des Guépards.

Installés au Marriott Hôtel de Kigali, les premiers arrivants ont pris leurs marques sous la supervision du staff technique. Selon le quotidien de service public La Nation, cette première délégation est composée notamment des gardiens Saturnin Allagbé, du défenseur Yohan Roche, et de plusieurs cadres dont Samadou Atidjikou, Rodrigue Fassinou, Mohamed Tijani, Jodel Dossou, Tessilimi et Imourane Hassane.

Un effectif en cours de complétion

Deux vagues de joueurs sont attendues pour compléter le groupe. D’après les informations rapportées, une seconde vague rejoindra Kigali dans la nuit de dimanche à lundi, tandis que le dernier élément de la sélection est attendu mardi matin à 9h30. Une fois l’effectif au complet, le sélectionneur et son équipe technique disposeront de l’ensemble du contingent pour affiner les schémas de jeu et consolider la cohésion du groupe avant les confrontations décisives.

Les Guépards abordent cette ultime fenêtre internationale avec un moral au beau fixe. La sanction infligée par la FIFA à l’Afrique du Sud pour avoir aligné un joueur suspendu face au Lesotho a rebattu les cartes dans le groupe C. Les Bafana Bafana ont perdu trois points sur tapis vert, ce qui place désormais le Bénin en tête du classement, à égalité de points (14) mais avec une meilleure différence de buts.

Ce réajustement confère un avantage considérable aux Guépards dans la course à la qualification mondiale. Toutefois, rien n’est encore joué. Le match de ce 10 octobre prochain pourra consolider cet avantage. Conformément à une décision de la FIFA visant à préserver l’équité sportive, l’ensemble des rencontres de cette journée se disputera simultanément à 16 h GMT. Un calendrier qui promet une fin de parcours haletante, où chaque détail pourrait peser lourd dans la balance.