Sénégal : AYO le lion, mascotte officielle des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026

Le Président de la République a présidé, ce vendredi au Grand Théâtre national de Dakar, la cérémonie de dévoilement de la mascotte officielle des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Ce moment symbolique, en présence de la présidente du Comité international olympique, marque une étape décisive avant l’ouverture des jeux. Le Chef de l’État présidera plus tard dans la journée la cérémonie du 5ᵉ Prix Galien Afrique, qui distingue l’excellence dans la recherche biomédicale et pharmaceutique sur le continent.

AYO, un lion porteur d’identité et d’espoir

Le public sénégalais a découvert ce vendredi AYO, le lion choisi comme mascotte des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Paré d’une casquette traditionnelle peulh, généralement portée par les bergers du nord, AYO symbolise la fierté, la sagesse et la diversité culturelle du Sénégal. Les jeunes lauréates ayant proposé le dessin et le nom de la mascotte ont été honorées devant le Président de la République et la Présidente du CIO, dans une ambiance de célébration nationale.

Ce dévoilement marque l’entrée dans la dernière phase de communication avant l’ouverture officielle des Jeux. Des campagnes sont prévues dans les écoles et sur les médias pour familiariser la jeunesse avec la mascotte et les valeurs olympiques qu’elle incarne. Une plateforme numérique dédiée permettra également de suivre son parcours et d’en savoir plus sur son rôle dans la mobilisation populaire autour des JOJ.

Un rendez-vous mondial pour la jeunesse africaine

Le Sénégal est le premier pays africain à accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse, sous le slogan « L’Afrique accueille, Dakar célèbre ». Cet événement planétaire, reporté à 2026 en raison de la pandémie de Covid-19, représente une avancée majeure pour le sport africain et pour la diplomatie culturelle du pays. Les sites de compétition à Dakar, Diamniadio et Saly sont en cours de finalisation, et le gouvernement a multiplié les visites de terrain pour s’assurer du respect des délais.

La remise du 5ᵉ Prix Galien Afrique, prévue dans la même journée, viendra compléter cette séquence en mettant à l’honneur l’innovation scientifique et la recherche biomédicale en Afrique. Ce double rendez-vous illustre la volonté du Sénégal de conjuguer sport, jeunesse et science dans une dynamique de progrès et d’ouverture internationale.

Avec le lancement officiel d’AYO, le compte à rebours vers Dakar 2026 est désormais enclenché. La capitale sénégalaise s’apprête à vivre un moment historique qui placera la jeunesse africaine au cœur de la scène mondiale.