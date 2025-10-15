Sénégal : Bassirou Diomaye Faye félicite les Lions et les exhorte à viser plus haut

Le président Bassirou Diomaye Faye a salué mardi soir la qualification du Sénégal pour la Coupe du monde 2026, tout en appelant les Lions à dépasser les performances passées. Présent au stade puis dans les vestiaires, le chef de l’État a exprimé sa fierté et rappelé que cette étape n’était qu’un point de départ vers de plus grandes ambitions. Il a réaffirmé le soutien total du gouvernement et du peuple sénégalais à l’équipe nationale.

Une qualification considérée comme un tremplin

Après la victoire nette du Sénégal face à la Mauritanie (4-0), Bassirou Diomaye Faye a félicité les joueurs pour leur « abnégation et leur sens du sacrifice ». Il a estimé que cette qualification n’était « qu’une étape » avant la véritable compétition, soulignant que les Lions avaient « respecté le jeu et leurs adversaires ». Le président a encouragé cette génération à marcher sur les traces des héros de 2002 et à rêver d’aller plus loin que les quarts de finale atteints cette année-là.

Le chef de l’État a également tenu à remercier le staff, les joueurs et les supporters pour avoir « porté haut les couleurs du pays ». Il a promis un accompagnement renforcé de l’État et appelé à maintenir la discipline et la cohésion dans la préparation des prochaines échéances.

Une Afrique bien représentée au Mondial 2026

Le Sénégal figure parmi les neuf nations africaines déjà qualifiées : Maroc, Égypte, Tunisie, Algérie, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire et Sénégal. Les barrages concerneront le Cameroun, le Gabon, le Nigeria et la RD Congo. Cette édition marquera une première avec 48 équipes dont neuf africaines directement qualifiées.

Le Sénégal participera ainsi à sa quatrième Coupe du monde après 2002, 2018 et 2022. Le président Faye espère que les Lions, portés par une nouvelle génération talentueuse, écriront une page encore plus glorieuse de l’histoire du football sénégalais.