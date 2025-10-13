Sénégal : Cinq médailles dont un titre mondial pour la délégation de kickboxing

Le Sénégal a terminé sa participation aux championnats mondiaux de kickboxing avec un total de cinq médailles remportées sur huit athlètes engagés. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a félicité la délégation nationale dans un message publié sur le réseau social X (anciennement Twitter). Parmi les athlètes distingués, la jeune Mame Diarra Diop, âgée de 17 ans, a décroché la médaille d’or dans la catégorie des -60 kg, devenant championne du monde. Ce résultat confirme la progression du Sénégal dans cette discipline en pleine structuration.

Une performance saluée par les autorités

Dans son message, Bassirou Diomaye Faye a souligné le caractère remarquable du parcours des athlètes : cinq médailles remportées sur huit engagés. Le chef de l’État a salué le travail du staff technique et la détermination des combattants sénégalais, qu’il a qualifiés d’« ambassadeurs du sport national ». La performance de Mame Diarra Diop, championne du monde à seulement 17 ans, marque un tournant pour le kickboxing féminin sénégalais, encore peu médiatisé mais en pleine montée en puissance.

Les responsables de la Fédération sénégalaise de kickboxing ont mis en avant les efforts de formation et de suivi entrepris ces dernières années, en insistant sur le développement de la discipline dans plusieurs régions du pays. L’année précédente, le Sénégal avait déjà décroché une médaille d’or mondiale dans la même catégorie, signe d’une progression constante du niveau technique des athlètes.

Le kickboxing sénégalais confirme son potentiel international

Les résultats obtenus cette année placent le Sénégal parmi les nations africaines les plus performantes en kickboxing. Cette discipline, encore jeune dans le paysage sportif national, bénéficie désormais d’un encadrement mieux structuré et de partenariats croissants avec des fédérations étrangères. Les cinq médailles remportées témoignent d’une progression régulière et d’une meilleure préparation des athlètes sénégalais aux compétitions internationales.

Les autorités sportives envisagent de renforcer les programmes de soutien au haut niveau afin de pérenniser ces succès et d’élargir la base de pratiquants. Le ministère des Sports a indiqué que les athlètes médaillés bénéficieront d’un suivi technique et médical renforcé en vue des prochaines échéances continentales et mondiales.